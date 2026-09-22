L’Amministrazione comunale di Diano Marina si prepara a dare il via ai cantieri per la riqualificazione del tratto di Corso Roma di ponente, compreso tra piazza Papa Giovanni e viale Matteotti. L’intervento, finanziato interamente con risorse proprie dell’ente, punta a risolvere le criticità legate all’usura e a migliorare la sicurezza, la fruibilità e il decoro urbano della zona.

Le motivazioni dell’intervento e i tre lotti

L’opera nasce dalla necessità di affrontare le evidenti condizioni di usura che caratterizzano l’area, dove alcuni marciapiedi presentano una pavimentazione non omogenea e dimensioni insufficienti per garantire il normale passaggio dei pedoni. Già in precedenza, con un apposito atto amministrativo, l’ente aveva affidato la progettazione esecutiva complessiva suddividendola in tre distinti ambiti: il primo tratto di Corso Roma di ponente (lottizzato come lotto 1), il segmento successivo tra viale Matteotti e via Milano (lotto 2) e piazza Martiri della Libertà (lotto 3).

Le parole dell’Amministrazione

Il progetto prende ora il via con l’avvio delle opere relative al primo lotto. L’impegno dell’ente punta a restituire alla cittadinanza spazi rinnovati e funzionali, sulla scia di quanto già realizzato in altre zone centrali come viale Kennedy.

«La riqualificazione di Corso Roma rappresenta un intervento atteso e importante per la nostra città: a breve verrà avviata la gara d’appalto – ha dichiarato il Sindaco, Cristiano Za Garibaldi –. Vogliamo restituire ai cittadini uno spazio più sicuro, accessibile e decoroso, migliorando in particolare la qualità dei marciapiedi e la vivibilità di una zona centrale, come abbiamo già fatto con viale Kennedy. L’investimento con fondi comunali dimostra la volontà dell’Amministrazione di intervenire concretamente sul patrimonio pubblico e di programmare una riqualificazione complessiva dell’area, che potrà proseguire con i successivi lotti. Diano Marina sta vivendo un’importante stagione di rigenerazione urbana che regalerà ai dianesi e ai turisti una località sempre più gradevole da scoprire e da vivere».