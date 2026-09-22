I Giardini Pubblici di corso Crimea ad Alessandria si preparano ad ospitare la prima edizione dell’Alessandria Veg Festival, un nuovo e ricco evento interamente dedicato alla cultura e al cibo 100% vegetale, in programma dal 10 all’11 ottobre 2026 con ingresso gratuito per tutti i visitatori.
Il programma e le aree tematiche della manifestazione
La kermesse si propone come un appuntamento di grande interesse per appassionati, curiosi e operatori del settore, offrendo un programma variegato che animerà il fine settimana alessandrino. Tra le principali attività previste figurano:
- Talk informativi dedicati alla sostenibilità e ai corretti stili di vita.
- Show cooking con esperti e chef specializzati nella cucina vegetale.
- Spazi e laboratori pensati specificamente per i bambini.
- Stand dedicati all’artigianato e alla promozione del territorio.
La conferenza stampa di presentazione
L’evento verrà illustrato ufficialmente nel corso di una conferenza stampa aperta alla cittadinanza e agli organi di informazione, fissata per mercoledì 30 settembre alle ore 17:30 nella sala consiglio di Palatium Vetus, in piazza Libertà 28 ad Alessandria. Al termine della presentazione istituzionale, i partecipanti potranno prendere parte a un momento conviviale con un aperiveg curato da Casa Rava.
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