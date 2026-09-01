Tutto pronto a San Bartolomeo al Mare per la sesta edizione di “Rebattando per le Colle”, la tradizionale passeggiata organizzata dall’Associazione Rebattabuse in collaborazione con il Circolo di Lettura Chiappa. L’appuntamento, aperto a tutti, è fissato per la giornata di sabato 5 settembre 2026 e promette di unire in un unico evento l’attività all’aria aperta, la convivialità e un importante fine benefico.

Il programma e il percorso

La manifestazione si snoderà attraverso un percorso guidato della lunghezza di circa 7 chilometri, studiato per essere piacevole e adatto a tutte le età e preparazioni fisiche. Ecco i dettagli organizzativi per chi desidera partecipare:

Ritrovo: l’appuntamento per gli iscritti è alle ore 14:30 presso Piazza Sottana, nella frazione di Chiappa.

l’appuntamento per gli iscritti è alle ore 14:30 presso Piazza Sottana, nella frazione di Chiappa. Partenza: il via ufficiale alla camminata verrà dato alle ore 15:30.

il via ufficiale alla camminata verrà dato alle ore 15:30. Lungo il tragitto: l’organizzazione ha predisposto un comodo punto ristoro per permettere ai camminatori di fare una sosta e recuperare le energie.

Festa all’arrivo e beneficenza

Al termine dei 7 chilometri di cammino, ad attendere i partecipanti ci sarà un momento di grande festa. All’arrivo sono infatti assicurati giochi e divertimento per tutti, il tutto accompagnato da prelibatezze e bevande.

Oltre all’aspetto ludico e aggregativo, la sesta edizione dell’evento si distingue per il suo profondo spirito di solidarietà. Il ricavato dell’intera manifestazione sarà infatti devoluto in beneficenza alla LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), in affettuoso ricordo di Germana Grossi.