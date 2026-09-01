l primo fine settimana di settembre si tinge di arancione a Isola Sant’Antonio (AL). La Proloco cittadina, con il patrocinio del Comune, è pronta ad alzare il sipario sulla “Sagra della Zucca”, in programma per sabato 5 e domenica 6 settembre 2026 nella centrale cornice di Piazza della Posta. Saranno due giornate all’insegna della gastronomia, dell’intrattenimento e della convivialità.

Gastronomia ed esposizione

Il cuore pulsante della manifestazione si accenderà ogni sera a partire dalle ore 19:30, orario in cui aprirà ufficialmente il servizio di ristorazione per accogliere i visitatori. Oltre all’offerta culinaria, la piazza ospiterà anche uno spazio interamente dedicato all’esposizione e alla vendita delle zucche. L’organizzazione ha inoltre curato l’aspetto logistico: in caso di maltempo, il servizio ristorante sarà regolarmente garantito al coperto.

Il programma musicale

Dopo cena, la festa continuerà con l’intrattenimento dal vivo. A partire dalle ore 21:30, infatti, prenderanno il via le serate musicali, con due differenti proposte per il fine settimana:

Sabato 5 settembre: ad animare la prima serata sarà l’Associazione Musicale “Impressioni di Settembre”, che porterà sul palco un tributo musicale ripercorrendo i grandi successi degli anni ’60, ’70, ’80, ’90 e molto altro.

ad animare la prima serata sarà l’Associazione Musicale “Impressioni di Settembre”, che porterà sul palco un tributo musicale ripercorrendo i grandi successi degli anni ’60, ’70, ’80, ’90 e molto altro. Domenica 6 settembre: la chiusura della rassegna domenicale sarà affidata alla live music di “Jess New Style”.