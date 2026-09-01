La cornice delle Vele d’Epoca di Imperia si prepara ad accogliere una serata all’insegna della musica e del divertimento. Venerdì 4 settembre andrà infatti in scena la “Disco Night Sail Party”, un evento che animerà l’area del palco e la banchina cittadina a partire dalle ore 21:30 e fino all’1:30 di notte.

I protagonisti della console

Ad accendere l’entusiasmo del pubblico e a far ballare i presenti per l’intera durata della serata sarà un trio di disc jockey d’eccezione. La line-up dell’evento musicale prevede infatti l’esibizione di:

Dj Prezioso.

Dj Cerla.

Dj Luca Testa.

L’organizzazione dell’evento

L’iniziativa festosa si inserisce nel circuito del celebre raduno velico, come rimarcato dai riferimenti al portale ufficiale della manifestazione. La serata è organizzata e promossa, tra i vari enti e partner istituzionali, direttamente dalla Città di Imperia e da Assonautica Imperia.