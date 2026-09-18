Sabato 19 e domenica 20 settembre, la centrale Piazza Cavour a Sale (AL) si animerà per la seconda edizione della “Settembeer Fest”. L’atteso evento, che prenderà il via a partire dalle ore 19:00 in entrambe le serate, offrirà un fine settimana all’insegna della convivialità, portando nel cuore del paese stand gastronomici e birra di qualità.

L’organizzazione e i partner dell’evento

A curare l’allestimento e la gestione della kermesse è la Pro Loco di Sale. L’iniziativa, che punta a valorizzare le eccellenze locali e a creare un forte momento di aggregazione cittadina, è supportata dal patrocinio ufficiale della Provincia di Alessandria e del Comune di Sale.

Un’ampia offerta gastronomica

Il fulcro della manifestazione sarà una ricca e variegata proposta culinaria, studiata per accompagnare le degustazioni e soddisfare i palati di tutti i partecipanti. Tra le realtà e le specialità confermate che animeranno la piazza spiccano:

La birra del birrificio artigianale Cascina Motta.

Le proposte gastronomiche de “La Fungaia”.

Le specialità del territorio a cura di “Pizza & Farinata da Giannino”.

Prodotti e stand dedicati al formaggio Gorgonzola.

I dolci proposti da “Sosta Golosa”.

Oltre a questi partner, la locandina dell’evento preannuncia “molto altro”, lasciando spazio a ulteriori sorprese enogastronomiche per arricchire le due serate di festa.