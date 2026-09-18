Un importante passo avanti per l’edilizia scolastica e la sostenibilità ambientale a Ventimiglia. La Giunta comunale ha infatti approvato il progetto di fattibilità per i lavori di efficientamento energetico del plesso di via Vittorio Veneto, struttura che ospita le scuole dell’infanzia e primaria. L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di partecipare a un bando regionale per ottenere i fondi necessari alla trasformazione “green” dell’edificio, garantendo così spazi più moderni e una drastica riduzione dei consumi.

Gli interventi previsti per l’istituto

Il piano di riqualificazione punta a rinnovare radicalmente l’edificio scolastico attraverso una serie di opere mirate all’incremento della produzione energetica da fonti rinnovabili. Nello specifico, il progetto redatto dagli uffici comunali prevede tre grandi interventi:

L’ammodernamento dell’intero sistema di riscaldamento del plesso mediante l’installazione di nuove e performanti pompe di calore.

La completa sostituzione degli attuali infissi per garantire un migliore isolamento termico.

La posa di pannelli fotovoltaici sul tetto dell’edificio.

L’iter per i fondi e il commento dell’Amministrazione

Il progetto si inserisce strategicamente nell’ambito di un bando regionale dedicato alla “Trasformazione green e transizione ad un modello di sviluppo sostenibile” (finanziato dal Programma Regionale FESR 2021-2027). L’approvazione tecnica appena varata consentirà ora al Comune di procedere formalmente con la richiesta di finanziamento e il successivo iter amministrativo.

A sottolineare la valenza dell’opera è l’Assessore Adriano Catalano, che inquadra il provvedimento in una strategia più ampia: «Quello di oggi è un ulteriore passo avanti concreto nel percorso di riqualificazione delle scuole di Ventimiglia. Puntiamo a migliorare l’efficienza energetica del plesso di via Vittorio Veneto e a proseguire il lavoro di questa Amministrazione per rendere le nostre strutture scolastiche più moderne, efficienti e sostenibili».

L’amministratore ribadisce infine l’importanza cruciale di intercettare le risorse messe a disposizione dagli enti superiori: «Partecipare ai bandi regionali significa cogliere le opportunità di finanziamento e trasformarle in interventi concreti per la città».