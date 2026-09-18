SABATO 19 SETTEMBRE

Tortona: Dalle ore 9:00 alle 19:00 in via Emilia: si terrà la Fiera Mercato, che vedrà la presenza di produttori biologici e banchetti espositivi curati da artigiani e associazioni del territorio impegnate nella promozione di stili di vita sostenibili. Alle ore 11:00 presso la Libreria Namastè: spazio dedicato ai più piccoli con un incontro mattutino per la lettura di favole. Nel pomeriggio in via Emilia: la passeggiata tra i banchi sarà accompagnata dall’intrattenimento musicale a cura di Tortona Blues, con le esibizioni dal vivo di Terraferma Trio e Hot Club Cafè.

Tortona: alle 18,30 alla frazione Vho presso la chiesa parrocchiale concerto del Trio Kegelstatt, un ensemble formato da Sirya Francesca Scarselli al clarinetto, Anastasia D’Elia alla viola e Nicolò Gadaleta al pianoforte. Il gruppo delizierà i presenti eseguendo musiche di Mozart, Mendelssohn, Schumann e Glinka.

Tortona: fino al 26 settembre presso la Biblioteca Civica Mostra della pitrice Maurizia Assanelli. L’esposizione è promossa dalla Città di Tortona e dal Sistema Bibliotecario Tortonese,

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) è aperto al pubblico con visite guidate gratuite il Museo Archeologico Derthona (MADE). Il percorso museale intende raccontare la storia di Tortona secondo una duplice lettura, cronologica e tematica: nel primo lotto di prossima presentazione sono affrontate le origini dell’insediamento ligure, la fondazione della prima colonia in età repubblicana, fino al completo riassetto urbano nel corso dell’età augustea, ben testimoniato da elementi architettonici e mosaici che rivelano la monumentalità degli edifici pubblici e il prestigio delle domus private.

Tortona: In via Pernigotti dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 è aperto gratuitamente il Museo del Mare. Il Museo del mare di Tortona nasce per volontà, tenacia e collaborazione del gruppo Marinai d’Italia “Lorenzo Bezzi” nel 2008. Il 10 giugno 2010 viene inaugurato ufficialmente alla presenza di autorità civili e militari, reparti della Marina Militare e popolazione. Attualmente il museo si estende su una superficie di circa 300 mq e conta circa 1500 reperti ed è gestito dai volontari dell’Associazione “Amici del Museo del mare di Tortona”. Si segnalano per il notevole valore storico la macchina crittografica tedesca ENIGMA ed i cimeli della spedizione al Polo Nord del Duca degli Abruzzi Luigi Amedeo di Savoia, avvenuta nel 1900, appartenuti al nostro concittadino Ammiraglio Medico Pietro Achille Cavalli Molinelli

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: info@fondazionecrtortona.it Tel. 0131 822965.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) sono aperti al pubblico gratuitamente, la Pinacoteca Civica e l’Atelier Sarina, museo del Burattino.

Sale: Sabato 19 e domenica 20 settembre, la centrale Piazza Cavour a Sale (AL) si animerà per la seconda edizione della “Settembeer Fest”. L’atteso evento, che prenderà il via a partire dalle ore 19:00 in entrambe le serate, offrirà un fine settimana all’insegna della convivialità, portando nel cuore del paese stand gastronomici e birra di qualità.

San Sebastiano Curone: alle ore 21:15, il Teatro Soms Stella d’Italia di San Sebastiano Curone ospiterà il grande concerto di chiusura dell’Alexandria Opera Festival. L’evento, intitolato “Libiamo ne’ lieti calici”, offrirà al pubblico una serata speciale all’insegna della grande musica e della convivialità, celebrando il piacere di stare insieme nel solco del celebre brindisi tratto dal primo atto de La Traviata di Giuseppe Verdi.

Viguzzolo: alle 17 preso la Pieve concerto della pianista armena Anna Karapetyan, con un programma che affianca il pianoforte solo a pagine per viola e contralto.

DOMENICA 20 SETTEMBRE

Tortona: al Parco “La Lucciola” in via Galileo Galilei Dalle 10:00 alle 12:00: colazione offerta dal G.A.S. e laboratorio per bambini con l’utilizzo di materiali riciclati. Contemporaneamente prenderà il via una passeggiata ecologica per la pulizia del Parco del Castello, realizzata insieme al Consiglio Comunale dei Ragazzi e in collaborazione con Gestione Ambiente. Ore 12:30: pranzo aperto a tutti a cura del Birrificio Fermento. Dalle 14:30 alle 16:00: tavola rotonda con i “gasisti” provenienti da tutta Italia. Un’occasione aperta al pubblico per scoprire chi sono, cosa fanno e come operano i Gruppi di Acquisto Solidale. Ore 16:00: chiacchierata e confronto con due realtà amiche del G.A.S. Tortona, ovvero “Valli Unite” di Costa Vescovato e “Fuga di Sapori” di Alessandria. Dalle 17:00 alle 19:00: gran finale con il taglio della torta e il brindisi ufficiale per i 20 anni di attività, accompagnati dal sottofondo musicale di DJ Duert.

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: info@fondazionecrtortona.it. tel. 0131 822965.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) è aperto al pubblico con visite guidate gratuite il Museo Archeologico Derthona (MADE). Il percorso museale intende raccontare la storia di Tortona secondo una duplice lettura, cronologica e tematica: nel primo lotto di prossima presentazione sono affrontate le origini dell’insediamento ligure, la fondazione della prima colonia in età repubblicana, fino al completo riassetto urbano nel corso dell’età augustea, ben testimoniato da elementi architettonici e mosaici che rivelano la monumentalità degli edifici pubblici e il prestigio delle domus private.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) sono aperti al pubblico gratuitamente, la Pinacoteca Civica e l’Atelier Sarina, museo del Burattino.

Casalnoceto: alle 20,30 il Teatro SOMS di Casalnoceto ospiterà l’evento “CasalNOCEto – L’anima della noce”, un appuntamento interamente dedicato alla celebrazione del prodotto agricolo simbolo del paese. Inserita nel più ampio cartellone di “Estate a Casalnoceto”, la manifestazione offrirà un viaggio tra musica, cultura e convivialità, culminando in una grande cena-degustazione serale. L’iniziativa, promossa dal Comune in collaborazione con l’Associazione Borghi Autentici d’Italia, punta a valorizzare le radici, le tradizioni e la vocazione enogastronomica del territorio.

Sale: Sabato 19 e domenica 20 settembre, la centrale Piazza Cavour a Sale (AL) si animerà per la seconda edizione della “Settembeer Fest”. L’atteso evento, che prenderà il via a partire dalle ore 19:00 in entrambe le serate, offrirà un fine settimana all’insegna della convivialità, portando nel cuore del paese stand gastronomici e birra di qualità.

Viguzzolo: alle 17 presso la Pieve concertodi Quartetti per pianoforte e archi di Mozart e Schumann.