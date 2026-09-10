Domenica 13 settembre, dalle ore 17.00 alle 20.00, piazza Tiziano Chierotti e il lungomare di Arma ospiteranno l’attesa edizione 2026 della Festa dello Sport. La manifestazione, promossa dal Comune di Taggia in collaborazione con le associazioni sportive del territorio, offrirà a bambini, ragazzi e intere famiglie l’opportunità unica di conoscere da vicino le realtà locali, assistendo alle loro attività e avvicinandosi alle diverse discipline in un clima all’insegna della condivisione e del divertimento.

Le associazioni presenti all’evento

Il pomeriggio di festa rappresenterà una vera e propria vetrina per lo sport cittadino, permettendo ai partecipanti di cimentarsi in varie attività. Saranno in tutto nove le realtà del territorio presenti alla manifestazione con i propri spazi:

ASD Ginnastica Riviera dei Fiori

ASD Karate Arma

ASD Judo Sakura

ASD Nuova Ciclistica Arma

ASD Tennis Tavolo Arma

ASD Olimpia Basket

ASD Volley Team Arma Taggia

Scuola Vela – Circolo Nautico Arma

ASD Arma Pesca

Il valore dell’iniziativa per la comunità

L’obiettivo principale della giornata è quello di promuovere le discipline sportive valorizzandone l’aspetto aggregativo. A sottolineare l’importanza della kermesse è il consigliere comunale con delega allo Sport, Giancarlo Ceresola: “La Festa dello Sport rappresenta un’importante occasione per far conoscere il lavoro svolto durante tutto l’anno dalle associazioni del nostro territorio”.

Il consigliere ha voluto inoltre evidenziare il ruolo formativo della pratica sportiva e l’impegno dei volontari: “Sarà un pomeriggio aperto a tutti, durante il quale bambini e ragazzi potranno divertirsi e vivere lo sport come momento di incontro, crescita e socialità. Ringrazio le associazioni partecipanti per la disponibilità, l’impegno e il prezioso contributo che continuano a offrire alla nostra comunità”.