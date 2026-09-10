A partire dal 16 settembre riprendono ufficialmente le attività di “Camminanovi”. All’insegna del motto “Cammina. Corri. Riparti con noi.”, l’iniziativa propone ai cittadini due appuntamenti settimanali dedicati all’attività fisica, pensati per promuovere il movimento, la salute e l’aggregazione attraverso percorsi guidati e camminate di gruppo.
Il “Mercoledì da Leoni”
Il primo incontro della settimana è dedicato a una camminata urbana serale, ideale per chi desidera fare movimento dopo la giornata di lavoro. Ecco i dettagli dell’appuntamento:
- Orario: dalle ore 19:30 alle 20:30.
- Ritrovo: presso Novi Running, situato in Via Nicola Pavese 25.
- Attività: una camminata cittadina per un percorso totale della lunghezza di 5 km.
Il “Venerdì delle Allodole”
Per chi preferisce allenarsi alle prime luci del mattino e iniziare la giornata con energia, il secondo appuntamento settimanale si sposta nel verde:
- Orario: dalle ore 6:00 alle 7:00.
- Ritrovo: al Parco Castello, con ritrovo fissato all’ingresso da Salita Ravazzano Santo.
- Attività: un percorso ad anello di 500 metri che verrà ripetuto dai partecipanti affrontando andature diverse.