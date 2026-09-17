Domenica 20 settembre 2026 i motori storici torneranno a rombare in Riviera per la tredicesima edizione del Raduno Fiat 500 e derivate del Golfo Dianese. L’attesa manifestazione, organizzata dal Club 500 Golfo Dianese con il patrocinio dei Comuni di Diano Marina e San Bartolomeo al Mare, offrirà a cittadini e turisti una mattinata all’insegna dell’automobilismo d’epoca, culminando in un suggestivo tour panoramico e momenti di convivialità.

I veicoli ammessi e il raduno

La rassegna è riservata a un numero massimo di 60 automobili storiche, rigorosamente immatricolate nel periodo compreso tra il 1936 e il 1975. I veicoli si raduneranno fin dal primo mattino nel cuore di Diano Marina per farsi ammirare da curiosi e appassionati prima di accendere i motori per mettersi in viaggio alla scoperta dell’entroterra.

Il programma della giornata

La kermesse automobilistica si articolerà attraverso le bellezze del Golfo Dianese seguendo questo programma ufficiale:

Ore 08:30 – 10:00: Ritrovo e iscrizioni delle vetture presso Piazza Martiri della Libertà a Diano Marina.

Ritrovo e iscrizioni delle vetture presso Piazza Martiri della Libertà a Diano Marina. Ore 11:00: Partenza per il giro turistico attraverso le pittoresche vallate del Golfo Dianese.

Partenza per il giro turistico attraverso le pittoresche vallate del Golfo Dianese. Ore 12:30: Arrivo a San Bartolomeo al Mare per l’aperitivo e il pranzo, organizzati in stretta collaborazione con la “Famia Dianese” e l’Associazione Donatori di Sangue FIDAS.

Arrivo a San Bartolomeo al Mare per l’aperitivo e il pranzo, organizzati in stretta collaborazione con la “Famia Dianese” e l’Associazione Donatori di Sangue FIDAS. Ore 15:00: Chiusura della manifestazione con le premiazioni finali e i saluti di rito.

Informazioni e contatti

Per poter partecipare all’evento automobilistico era richiesta la prenotazione obbligatoria entro la data del 16 settembre. Per richiedere maggiori informazioni o contattare gli organizzatori sono a disposizione i recapiti telefonici di Marco (339 6333657) e Riccardo (338 2771625). Ulteriori dettagli e aggiornamenti sono reperibili scrivendo all’indirizzo email info@club500golfodianese.it, visitando il sito web ufficiale club500golfodianese.it, oppure seguendo i canali Facebook “Raduno Fiat 500 e derivate Golfo Dianese” e “Club 500 Golfo Dianese”.