Sabato 19 settembre 2026, Cassano Spinola si prepara a vivere un’importante “Giornata per ricordare le nostre radici”. L’evento, promosso per celebrare la storia e l’identità del paese, offrirà alla cittadinanza un intenso pomeriggio culturale che spazierà dall’arte alla letteratura locale, con l’inaugurazione di un suggestivo murales quattrocentesco, lo svelamento di un orologio celebrativo e la presentazione della nuova rivista annuale.

L’inaugurazione del murales storico

Il programma prenderà ufficialmente il via alle ore 16:00 in via Arzani n. 5, dove si terrà l’inaugurazione dell’atteso murales intitolato “Cassano degli Spinola. Sec. XV”. L’opera è stata realizzata dagli “Amici dell’Arte” di Serravalle Scrivia (Sezione di Cassano Spinola).

L’idea di questo ambizioso progetto artistico affonda le sue origini nell’attività svolta lo scorso anno in occasione della “Settimana della Cultura”, durante la quale era andata in scena una suggestiva rievocazione storica legata proprio alla famiglia Spinola. Quell’iniziativa aveva visto la fruttuosa collaborazione con l’associazione “Casau, ieri, oggi e… domani” e con la Compagnia teatrale “I mancini del quarto”.

L’Orologio della memoria e la rivista “Casau Casau”

Successivamente, la manifestazione si sposterà nel cuore del paese. A partire dalle ore 17:00, in piazza XXVI Aprile, la comunità potrà assistere a una duplice cerimonia. Si terrà infatti l’inaugurazione de “l’orologio della memoria e delle radici”, un simbolo tangibile del forte legame della cittadinanza con le proprie origini.

Nella stessa cornice di piazza XXVI Aprile verrà inoltre presentata al pubblico la rivista annuale “Casau Casau”, un appuntamento editoriale importante per mantenere vive le tradizioni e il dibattito culturale locale.

Il programma in sintesi

Per facilitare la partecipazione dei cittadini, ecco il riepilogo degli appuntamenti previsti per il 19 settembre:

Ore 16:00 (Via Arzani n. 5): Inaugurazione del murales “Cassano degli Spinola. Sec. XV”.

Inaugurazione del murales “Cassano degli Spinola. Sec. XV”. Ore 17:00 (Piazza XXVI Aprile): Inaugurazione de “l’orologio della memoria e delle radici” e presentazione della rivista “Casau Casau”.

Inaugurazione de “l’orologio della memoria e delle radici” e presentazione della rivista “Casau Casau”. A seguire: Rinfresco conclusivo offerto a tutti i presenti.