È stata un’estate da record per la Biblioteca Civica “Angiolo Silvio Novaro” di Diano Marina. Nei mesi di luglio e agosto 2026, infatti, le sale del primo piano del Palazzo del Parco hanno accolto complessivamente 1.484 presenze, confermando il crescente interesse verso un servizio sempre più vissuto come un vero e proprio punto di riferimento culturale e spazio multifunzionale per l’intera comunità.

Un trend in costante crescita

Entrando nel dettaglio dei numeri, la struttura ha registrato 696 presenze a luglio e 788 ad agosto. Si tratta di un dato in decisa e costante crescita rispetto agli anni precedenti: nel 2023 gli utenti nei due mesi clou dell’estate erano stati rispettivamente 465 e 572, nel 2024 si erano attestati a 562 e 498, e nel 2025 a 644 e 505.

Con l’aumento delle temperature estive, la Biblioteca si è trasformata in un rifugio particolarmente apprezzato sia dai residenti che dai turisti: un ambiente tranquillo dove poter studiare, lavorare, leggere i quotidiani o semplicemente trascorrere qualche ora immersi nei libri. Una grande attenzione è stata riservata alla sezione dedicata ai bambini e ai ragazzi, che continua a rappresentare uno dei settori maggiormente frequentati dalle famiglie.

Il commento dell’Amministrazione comunale

A commentare questo importante risultato è il Sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi: «Questi numeri ci restituiscono l’immagine di una Biblioteca viva, accogliente e sempre più centrale nella vita della nostra comunità. Il record di presenze durante i mesi estivi dimostra che la cultura è un servizio essenziale, capace di rivolgersi tanto ai cittadini quanto ai numerosi visitatori che scelgono Diano Marina per le loro vacanze. Desidero ringraziare la Dott.ssa Daniela Gandolfi, Direttrice Istituto di Studi Liguri, il personale della Biblioteca per il lavoro svolto quotidianamente e tutti gli utenti che contribuiscono a rendere questo luogo così partecipato».

Alle parole del primo cittadino fanno eco quelle dell’Assessore alla Cultura, Sabrina Messico, che evidenzia il profondo valore sociale dell’istituzione: «La Biblioteca ‘A.S. Novaro’ è sempre più uno spazio aperto, inclusivo e capace di rispondere a esigenze diverse. Qui trovano accoglienza studenti, lettori, famiglie, lavoratori e turisti. La crescita delle presenze e dei prestiti ci incoraggia a proseguire nel percorso di valorizzazione della struttura e a promuovere nuove iniziative rivolte a tutte le fasce d’età».

Prestiti in aumento e orari di apertura

A consolidare il quadro di crescita del servizio ci sono anche i dati relativi all’affidamento dei libri: dall’inizio dell’anno sono stati raggiunti i 2.364 volumi prestati agli utenti. Un risultato che sottolinea come la Biblioteca non sia percepita soltanto come un punto di ritiro e restituzione, ma come un vero polo di aggregazione.

Significativo, inoltre, è il dato complessivo delle presenze registrate nei giorni di apertura (al netto degli eventi speciali): dall’inizio dell’anno 3.354 utenti hanno varcato la soglia della struttura. Il totale complessivo del 2025 (pari a 3.550 presenze) è ormai a un passo e, considerando l’andamento positivo, si prevede di superarlo ampiamente entro la fine dell’anno.

Per usufruire dei servizi, la Biblioteca Civica “Angiolo Silvio Novaro” osserva la seguente articolazione oraria settimanale:

Lunedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 9:00 alle ore 14:00.

dalle ore 9:00 alle ore 14:00. Martedì: dalle ore 10:00 alle ore 18:00.

dalle ore 10:00 alle ore 18:00. Giovedì: dalle ore 13:00 alle ore 18:00.