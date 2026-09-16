Venerdì 25 settembre alle ore 20:30, la suggestiva cornice di Piazzetta Quarto Stato a Volpedo ospiterà la proiezione del film “The Sea”. L’evento, organizzato dal Collettivo Tortona Non Odia in collaborazione con numerose realtà associative del territorio, unirà la cultura cinematografica a un importante momento di solidarietà internazionale.

Il film: un viaggio al di là delle frontiere

La serata vedrà sul grande schermo “The Sea”, un’opera diretta dal regista Shai Carmeli Pollak e prodotta da Baher Agbariya, presentata da Mescalito Film e Pueblo Unido. La pellicola indaga tematiche umane profonde e attuali, riassunte in modo evocativo dalla frase che accompagna il lancio dell’evento: “Un viaggio di pochi chilometri che diventa una frontiera”.

L’iniziativa benefica e la rete organizzativa

L’appuntamento non sarà unicamente un’occasione di visione e approfondimento culturale, ma anche un momento di impegno concreto. Durante la proiezione, infatti, il pubblico avrà la possibilità di contribuire attivamente attraverso una donazione volontaria: i fondi raccolti andranno a sostegno dei contadini palestinesi dell’UAWC.

La realizzazione della serata è il frutto dell’impegno del Collettivo Tortona Non Odia, supportato da una fitta rete di realtà del tessuto locale, tra cui figurano l’A.N.P.I., Valli Unite, Donne Insieme, La Fenice, la Libreria Namastè, il Circolo del Cinema e altre associazioni impegnate nella tutela dei diritti e nel sociale.

Le informazioni logistiche

L’evento è programmato per svolgersi all’aperto, nel cuore storico di Volpedo. Tuttavia, gli organizzatori hanno predisposto un piano alternativo per garantire il regolare svolgimento della serata in qualsiasi condizione meteorologica:

In caso di bel tempo: la proiezione avverrà in Piazzetta Quarto Stato.

la proiezione avverrà in Piazzetta Quarto Stato. In caso di maltempo o pioggia: l’intero evento si sposterà al riparo, presso gli spazi del Mercato coperto di Piazza Perino.