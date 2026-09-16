Sabato 19 settembre 2026, alle ore 21:15, il Teatro Soms Stella d’Italia di San Sebastiano Curone ospiterà il grande concerto di chiusura dell’Alexandria Opera Festival. L’evento, intitolato “Libiamo ne’ lieti calici”, offrirà al pubblico una serata speciale all’insegna della grande musica e della convivialità, celebrando il piacere di stare insieme nel solco del celebre brindisi tratto dal primo atto de La Traviata di Giuseppe Verdi.

Il programma musicale e gli artisti sul palco

Il palcoscenico del Teatro Soms vedrà esibirsi un ricco cast per un viaggio emozionante tra le più amate melodie di una volta. Il programma musicale della serata spazierà infatti dai grandi brani lirici all’operetta, fino ad arrivare alle particolari sonorità della zarzuela.

Ad animare il concerto e ad allietare il pubblico saranno:

Tomoko Okabe , soprano.

, soprano. Giampaolo Guazzotti , tenore.

, tenore. Le coreografie e le danze a cura di Silvia Bruzza e de Le Anime Gitane .

e de . Il Maestro Umberto Battegazzore, che accompagnerà l’intera esibizione al pianoforte.

Convivialità e sapori del territorio

In perfetta sintonia con lo spirito verdiano da cui prende il nome l’evento, la serata non si limiterà a proporre l’eccellenza dell’arte musicale, ma si estenderà anche ai piaceri del palato. Il concerto offrirà infatti ai presenti la preziosa possibilità di degustare i vini dell’azienda agricola “Le Praie”, eccellenza enologica situata a Casasco, nel cuore dei colli tortonesi.

I sostenitori dell’iniziativa

L’importante appuntamento culturale a chiusura del festival è stato realizzato grazie al fondamentale contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e del Comune di San Sebastiano Curone. L’evento gode inoltre del patrocinio ufficiale di Alexala e della Fondazione Slala.