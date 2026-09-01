Taggia rappresenterà la Liguria nella prossima edizione de “Il Borgo dei Borghi”, il noto programma televisivo di Rai 3 che guida il pubblico alla scoperta delle località più affascinanti della Penisola. Il comune del Ponente è stato selezionato come unico borgo ligure in concorso: le riprese inizieranno giovedì 3 settembre 2026 e la puntata andrà in onda in autunno all’interno della trasmissione “Kilimangiaro”, in attesa del voto popolare previsto per la primavera.

Le riprese: due anime e tante eccellenze

Le telecamere della Rai si accenderanno giovedì 3 settembre per raccontare al pubblico nazionale le due anime che rendono unico questo territorio. Il racconto televisivo si snoderà attraverso diverse peculiarità locali:

Il borgo storico di Taggia (già inserito nel circuito dei Borghi più belli d’Italia), con il suo ricco patrimonio artistico, architettonico e culturale.

(già inserito nel circuito dei Borghi più belli d’Italia), con il suo ricco patrimonio artistico, architettonico e culturale. Il borgo marinaro di Arma , caratterizzato dalle spiagge, dal paesaggio costiero e dalla profonda tradizione legata al mare.

, caratterizzato dalle spiagge, dal paesaggio costiero e dalla profonda tradizione legata al mare. I prodotti tipici del territorio, con un focus speciale sull’oliva taggiasca e sul Moscatello di Taggia.

del territorio, con un focus speciale sull’oliva taggiasca e sul Moscatello di Taggia. I volti della comunità, con la partecipazione attiva delle persone che vivono quotidianamente il paese e delle realtà associative.

L’organizzazione delle riprese è frutto di una forte sinergia tra la produzione, gli uffici e l’amministrazione. A tal proposito, il sindaco Mario Conio ha voluto sottolineare: “Un ringraziamento speciale va all’assessore al Turismo Barbara Dumarte che ha seguito in prima persona il progetto. A tutti i dipendenti comunali, ma soprattutto a tutti i cittadini e alle associazioni che si sono messe a disposizione per permettere la riuscita di questa importante iniziativa”.

Il commento delle istituzioni

“Accogliamo questa notizia con grande entusiasmo e con un profondo senso di orgoglio”, ha dichiarato il primo cittadino Mario Conio. “Essere stati scelti come unico comune ligure in concorso è un riconoscimento prestigioso, ma anche una grande responsabilità: avremo l’onore di mostrare a tutta Italia la bellezza del centro storico di Taggia, la vitalità del borgo marinaro di Arma e, soprattutto, l’anima autentica della nostra comunità, con le tradizioni e il nostro spirito che ci contraddistingue”.

Il sindaco ha poi esteso la chiamata a tutta la regione: “Questa sfida non riguarda soltanto i tabiesi, ma tutta la Liguria. Per affrontarla avremo bisogno della partecipazione della nostra comunità, del sostegno dei liguri e dell’aiuto dei turisti, dei visitatori e di tutti gli amici che negli anni hanno conosciuto e imparato ad amare Taggia e Arma. Dovremo essere capaci di trasformare il nostro orgoglio e il nostro legame con il territorio in una grande mobilitazione collettiva”.

Un sostegno ribadito anche da Luca Lombardi, assessore al Turismo di Regione Liguria: “Dopo l’eccellente risultato ottenuto nell’ultima edizione da Arenzano, tocca adesso a Taggia rappresentare la Liguria nel contest televisivo ‘Il Borgo dei Borghi’. La promozione dei nostri territori passa anche dalla presenza in trasmissioni seguitissime come questa della Rai che ha una media di un milione e mezzo di telespettatori: sono certo che il pubblico televisivo sarà attratto da Taggia e dalle sue bellezze naturali, storiche ed enogastronomiche. Faccio quindi un grosso in bocca al lupo al sindaco Conio e alla sua amministrazione invitando tutti a votare Taggia: sarebbe davvero stupendo se la Liguria riuscisse ad aggiudicarsi nuovamente un bel podio in questo prestigioso concorso su scala nazionale”.

L’appello al voto: registrarsi subito su RaiPlay

I borghi in gara verranno presentati su Rai 3 a partire da ottobre (la data esatta della puntata ligure verrà comunicata prossimamente dalla produzione), ma la fase decisiva della competizione prenderà il via in primavera, quando si apriranno le votazioni popolari sulla piattaforma RaiPlay.

Proprio per evitare i disagi e i rallentamenti informatici registrati nelle passate edizioni a causa dell’altissima affluenza di utenti (oltre centomila voti giornalieri), l’amministrazione invita caldamente i cittadini a muoversi d’anticipo.

“L’appello è semplice: registriamoci oggi per essere pronti a votare Taggia in primavera”, conclude il sindaco Conio. “Arrivare ai primi posti significherebbe ottenere una visibilità eccezionale. Le esperienze delle passate edizioni dimostrano che i borghi protagonisti del programma possono beneficiare di un importante incremento dei flussi turistici. Non si tratta quindi soltanto di una competizione televisiva, ma di un potenziale volano economico e turistico per le attività, le associazioni e l’intera comunità. Un risultato prestigioso per Taggia rappresenterebbe un successo per tutto il Ponente e per l’intera Liguria. Ora dobbiamo iniziare a prepararci: tutti insieme possiamo trasformare questa opportunità in qualcosa di davvero straordinario”.

Vuoi ricevere la app gratuita di Oggi Cronaca direttamente sul tuo smartphone? Ti basta rispondere “Sì” alla richiesta di attivazione delle notifiche per avere Oggi Cronaca sempre con te. Poi basterà cliccarci sopra per essere indirizzato direttamente alla Home del giornale. Se ce l’hai già, grazie per essere dei nostri!