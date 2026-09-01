I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Alessandria hanno arrestato due cittadini di nazionalità albanese, rispettivamente di 27 e 21 anni, per essere rientrati illegalmente sul territorio nazionale. Entrambi erano già stati espulsi dall’Italia con il divieto formale di farvi ritorno per dieci anni, ma sono stati rintracciati dai militari durante due distinti controlli effettuati a San Salvatore Monferrato e nel quartiere Cristo del capoluogo.

Fermato con targa svizzera e falsa identità

Il primo arresto è scattato a San Salvatore Monferrato, nel corso di un servizio di controllo del territorio volto alla prevenzione dei reati predatori. Una pattuglia ha fermato un’automobile di grossa cilindrata con targa svizzera; dai successivi accertamenti tramite le banche dati delle forze dell’ordine è emerso che il conducente, un ventisettenne con precedenti penali, era stato espulso lo scorso 29 maggio 2026 dal Prefetto di Milano e riaccompagnato in Albania.

Per riuscire ad aggirare il divieto, il giovane aveva cambiato il proprio cognome, riuscendo a ottenere nuovi documenti per rientrare in Italia con un volo atterrato a Bergamo. Durante le fasi del controllo, il ragazzo ha opposto resistenza e minacciato i militari, finendo per essere denunciato anche per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Dopo la convalida dell’arresto da parte del Tribunale di Alessandria, è stato trasferito al Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) di Milano per il successivo accompagnamento nel paese d’origine.

Il secondo arresto nel quartiere Cristo

Il secondo episodio si è verificato invece ad Alessandria, nel quartiere Cristo. Una gazzella dell’Arma ha proceduto al controllo di un veicolo con a bordo due persone. Dai controlli incrociati è risultato che uno dei due, un ragazzo di 21 anni già noto alle forze dell’ordine, era stato espulso il 16 gennaio 2025 dal Prefetto di Alessandria e rimpatriato in aereo.

Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato per essere rientrato arbitrariamente sul territorio nazionale. Anche per lui, dopo la convalida dell’arresto e il rilascio del nulla osta da parte dell’Autorità Giudiziaria, è scattata la nuova espulsione, eseguita tramite l’aeroporto di Bologna.

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