Un uomo di 48 anni è stato brutalmente accoltellato nella serata di ieri nel centro cittadino di Ovada. La drammatica aggressione si è consumata quando la vittima ha sorpreso un gruppo di tre o quattro individui intenti ad armeggiare attorno alla sua automobile in sosta: la sua reazione ha scatenato la violenza dei malviventi, culminata in un ferimento che ha lasciato l’uomo in pericolo di vita.

La dinamica dell’accoltellamento

Secondo quanto emerso, alla reazione del quarantottenne per difendere il proprio veicolo è seguita un’immediata e spietata aggressione da parte degli sconosciuti. La colluttazione è degenerata rapidamente quando uno dei malviventi ha estratto un coltello, scagliandosi contro la vittima. L’uomo è stato colpito ripetutamente all’addome e agli arti inferiori; uno dei fendenti gli ha reciso l’arteria femorale, provocando una copiosa e drammatica perdita di sangue.

I soccorsi e la corsa in ospedale

Il ferito è stato raggiunto tempestivamente dai soccorsi. In un primo momento è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Ovada per permettere al personale sanitario la primissima stabilizzazione dei parametri vitali. Subito dopo, a causa del quadro clinico critico, è stato disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale di Alessandria in codice rosso, con ferite molto gravi e in prognosi riservata, trovandosi in imminente pericolo di vita.

Le indagini delle forze dell’ordine

Sul luogo della violenta aggressione sono intervenuti i Carabinieri della Stazione locale, supportati dai militari della Compagnia di Acqui Terme. Le forze dell’ordine hanno avviato immediatamente le indagini, che sono attualmente in pieno svolgimento, con l’obiettivo di individuare il gruppo di malviventi in fuga e assicurare i responsabili alla giustizia.

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