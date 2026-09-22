Sabato 26 settembre le colline del territorio faranno da suggestiva cornice a un evento unico che unisce arte, natura ed escursionismo: la “Passeggiata sui passi di Pellizza – Alla scoperta del Sole nascente di Reguardia”. Con ritrovo alle prime luci dell’alba nella piazza di Monleale Alto, i partecipanti avranno l’opportunità di ripercorrere gli stessi sentieri che un tempo ispirarono il celebre pittore per la realizzazione del suo capolavoro.

Un itinerario tra boschi, frutteti e panorami mozzafiato

Il sentiero, promosso in sinergia dai Comuni di Montemarzino e Monleale, si sviluppa per circa 10 chilometri partendo da Monleale Alto per raggiungere la località di Reguardia. L’itinerario attraverserà le frazioni di Ca del Borgo, Ca Caffaroni, Montemarzino e Costa, immergendosi in un ambiente incontaminato dove boschi e aree coltivate a vite e frutteto convivono in perfetto equilibrio.

Il tragitto è caratterizzato da un continuo alternarsi di saliscendi da cui si aprono scorci panoramici di grande suggestione. Si tratta esattamente dello stesso percorso che Pellizza da Volpedo affrontava per andare a dipingere il suo celebre “Sole nascente”: proprio per rivivere la medesima magia luminosa che incantò l’artista, gli organizzatori hanno scelto di fissare la partenza all’alba. L’andatura prevista sarà lenta e agevolmente praticabile da tutti, purché muniti di scarpe adeguate per il cammino.

Il programma della mattinata e le info per partecipare

La mattinata non sarà solo all’insegna del cammino, ma offrirà anche momenti di convivialità e approfondimento culturale, grazie alla collaborazione delle associazioni e delle realtà agricole del territorio. Al termine dell’escursione, per chi lo desiderasse, il ritorno potrà essere effettuato anche tramite un comodo servizio navetta.

Ecco il dettaglio degli orari dell’evento:

Ore 07:15: ritrovo alla piazza di Monleale Alto.

ritrovo alla piazza di Monleale Alto. Ore 07:30: partenza della passeggiata.

partenza della passeggiata. Ore 10:00: colazione alla chiesetta di Reguardia, con la presenza della Pro Loco e di un mercatino dedicato ai produttori locali.

colazione alla chiesetta di Reguardia, con la presenza della Pro Loco e di un mercatino dedicato ai produttori locali. Ore 11:00: visite guidate alla piccola mostra “en plein air” dal titolo Il fascino della natura.

visite guidate alla piccola mostra “en plein air” dal titolo Il fascino della natura. Ore 12:00: ritorno a piedi o con l’ausilio della navetta.

Per richiedere maggiori informazioni e per effettuare le prenotazioni è necessario inviare un messaggio WhatsApp al numero 3385859204, avendo cura di indicare il numero esatto dei partecipanti alla passeggiata.