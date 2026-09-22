Un fine settimana all’insegna della cultura e della valorizzazione del patrimonio artistico e religioso attende i visitatori della Diocesi di Tortona. Sabato 26 e domenica 27 settembre, il territorio diocesano sarà protagonista di una serie di iniziative e aperture straordinarie che coinvolgeranno il polo museale cittadino e ben diciotto siti diffusi tra Rocchetta Ligure e Torricella Verzate.

Il nuovo allestimento museale e la Biblioteca Storica

Il cuore degli eventi in città è fissato per le ore 16:30 di entrambe le giornate. Il pubblico avrà la possibilità di partecipare a una visita guidata, offerta gratuitamente, per scoprire da vicino il nuovo allestimento del Museo Diocesano. L’appuntamento culturale sarà ulteriormente impreziosito dall’apertura straordinaria della Biblioteca Storica, permettendo ai presenti di ammirare uno spazio solitamente non accessibile al pubblico. L’accesso alla struttura e alle collezioni prevede il solo costo del biglietto di ingresso.

La rete sul territorio: l’impegno dei volontari

Il fine settimana dedicato all’arte e alla fede non si limiterà al solo centro di Tortona. L’iniziativa, coordinata dall’Ufficio Beni Culturali, abbraccerà infatti un’ampia porzione del territorio grazie al fondamentale supporto dei volontari locali. Saranno ben diciotto i luoghi aperti al pubblico, creando un itinerario ideale che spazia da Rocchetta Ligure fino a Torricella Verzate, offrendo così a cittadini e turisti l’opportunità di conoscere i tesori storici delle varie comunità.