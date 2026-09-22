Giovedì 24 settembre, a partire dalle ore 21:00, il Teatro Civico ospiterà “Barocco 2000”, una speciale serata all’insegna della grande musica unita a un importante obiettivo solidale: la lotta contro l’abbandono degli animali. Protagonista indiscusso dell’evento benefico sul palcoscenico sarà il Maestro Albertini.
Insieme per loro: musica e solidarietà
L’iniziativa si propone di fondere l’eccellenza artistica con una profonda sensibilità sociale. Sotto il significativo motto “Insieme per loro”, il concerto punta a sensibilizzare il pubblico sul triste e diffuso fenomeno dell’abbandono, offrendo ai presenti un’esibizione musicale di altissimo livello.
Le informazioni per le prenotazioni
Per assistere allo spettacolo e sostenere la causa, il pubblico potrà rivolgersi direttamente ai canali della struttura teatrale.
Di seguito il riepilogo per assicurarsi un posto in sala:
- Data e orario: Giovedì 24 settembre alle ore 21:00.
- Location: Teatro Civico.
- Prenotazioni: Attive da domani presso la biglietteria del Teatro Civico, a partire dalle ore 16:00.
- Recapito telefonico: +39 0131 864488.