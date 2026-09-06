Una domenica all’insegna dell’attività all’aria aperta, della solidarietà e del ricordo animerà Isola Sant’Antonio. Il prossimo 13 settembre 2026 si terrà infatti “Sulle orme di Franca”, una camminata organizzata dall’AVIS che coincide con il Primo Memorial dedicato a Franca Baretella. L’iniziativa invita i cittadini a condividere un momento di aggregazione e sport lungo un tracciato appositamente studiato sul territorio comunale.

I dettagli della manifestazione

L’evento è promosso dall’AVIS Comunale di Sale in sinergia con le sezioni di Alluvioni Piovera, Alzano Scrivia, Guazzora, Isola Sant’Antonio e Molino dei Torti. La manifestazione gode inoltre del patrocinio del Comune di Sale e del Comune di Isola Sant’Antonio, e si svolge in stretta collaborazione con la Pro Loco isolana e il CSVAA. Il percorso previsto per i partecipanti si svilupperà su una distanza complessiva di 6 chilometri, con il punto di partenza e di arrivo fissato in Piazza della Posta a Isola Sant’Antonio.

Il programma della mattinata

Per consentire un corretto e fluido svolgimento della camminata, gli organizzatori hanno stilato il seguente cronoprogramma:

Ritrovo di tutti i partecipanti fissato per le ore 8:00.

Partenza ufficiale della camminata prevista per le ore 9:00.

Al termine dell’evento è previsto un omaggio dedicato a ogni partecipante iscritto.

Regolamento e iscrizioni

Per prendere parte al Memorial è possibile iscriversi telefonando al numero 0131/828206, attivo tutti i lunedì sera dalle ore 21:30 alle 23:30. Per ulteriori dettagli, sono a disposizione anche i contatti dell’AVIS Comunale di Sale (con sede presso l’Ex Ospedale in Via Giordano Bruno 13): il sito web www.avis-sale.it, l’indirizzo email info@avis-sale.it, il telefono 0131.82.82.06 o il recapito WhatsApp 366.89.91.347.

L’organizzazione ricorda inoltre alcune regole fondamentali per il corretto svolgimento della giornata:

L’iscrizione costituisce un’automatica dichiarazione di idoneità fisica per affrontare la camminata.

I partecipanti hanno il rigoroso obbligo di rispettare le norme del Codice della Strada.

La manifestazione è interamente coperta da assicurazione RC, tuttavia l’AVIS declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose.

L’evento sportivo e solidale avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica.

Gli organizzatori si riservano la possibilità di apportare modifiche dell’ultima ora sul percorso stabilito.

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