Il fascino storico di Belforte Monferrato si prepara ad accogliere “Settembre in Castello”, una rassegna che proporrà tre serate interamente dedicate all’arte e alla cultura. Da venerdì 11 a domenica 13 settembre, il cortile interno del castello farà da cornice a concerti e incontri letterari, offrendo al pubblico un fine settimana all’insegna della grande musica e dell’approfondimento.

Il programma musicale e letterario

L’iniziativa si svilupperà attraverso tre appuntamenti distinti e sarà interamente a ingresso libero. Il cartellone comincerà con la musica classica per poi spaziare fino alla letteratura e alle sonorità americane.

Ecco il programma dettagliato della manifestazione:

Venerdì 11 settembre – ore 20:30: il primo appuntamento sarà con un concerto classico intitolato “Il trionfo del Barocco musicale in Europa”. La serata proporrà celebri musiche di Scarlatti, Vivaldi, Handel e Bach. Ad esibirsi davanti al pubblico saranno Patrizia Priarone al pianoforte, il mezzosoprano Simona Marcello e Daniela Priarone al flauto.

il primo appuntamento sarà con un concerto classico intitolato “Il trionfo del Barocco musicale in Europa”. La serata proporrà celebri musiche di Scarlatti, Vivaldi, Handel e Bach. Ad esibirsi davanti al pubblico saranno Patrizia Priarone al pianoforte, il mezzosoprano Simona Marcello e Daniela Priarone al flauto. Sabato 12 settembre – ore 18:30: spazio all’incontro con l’autore dal titolo “Pro e contro dello scrittore libero”. Il protagonista dell’evento letterario sarà Luca Remigio Piccardo.

spazio all’incontro con l’autore dal titolo “Pro e contro dello scrittore libero”. Il protagonista dell’evento letterario sarà Luca Remigio Piccardo. Domenica 13 settembre – ore 20:30: la rassegna si chiuderà in un’atmosfera di festa con l’esibizione della “Pracina Stomp Band”, che porterà in scena un concerto country-rock e bluegrass. Sul palco saliranno Martino Coppo (mandolino), Paolo Bonfanti (chitarra) e Nicola Bruno (basso elettrico). La serata conclusiva sarà presentata da Marina Mariotti.

Location e informazioni utili

Tutti gli appuntamenti previsti in cartellone si svolgeranno all’aperto, all’interno del suggestivo cortile interno del castello di Belforte Monferrato. Gli organizzatori hanno inoltre precisato che, in caso di maltempo, gli eventi non verranno annullati ma saranno spostati al coperto presso San Benedetto, pieve del castello.

A margine del programma ufficiale, è stato rivolto un ringraziamento ai Marchesi Cattaneo di Belforte per aver concesso l’utilizzo della storica struttura.

Per ottenere ulteriori informazioni o chiarimenti in merito alle tre serate, è possibile contattare direttamente gli organizzatori ai numeri telefonici 347 2517702 oppure 335 316473.