Si è tenuta ieri, all’interno della rinnovata Area Expo Salso di Imperia, la cerimonia di premiazione delle “Regate delle Isole”, importante competizione velica che ha visto la partecipazione dell’assessore regionale al Demanio marittimo e costiero Marco Scajola. L’evento sportivo ha registrato un’ottima adesione, celebrando ancora una volta il profondo legame tra la città e la grande tradizione marinaresca.

I numeri e le novità della competizione

La manifestazione velica, inserita nel calendario ufficiale AIVE – UVAI – FIV, è stata organizzata dal Porto Maurizio Yacht Club, un sodalizio che proprio a partire da oggi cambia ufficialmente nome per diventare “Yacht Club Riviera dei Fiori”. L’evento, che unisce la competizione sportiva al fascino del mare, ha goduto del patrocinio di enti prestigiosi quali la Regione Liguria, il Comune di Imperia e la Marina Militare.

L’edizione di quest’anno ha fatto registrare numeri importanti e presenze di grande prestigio:

Sono state oltre 40 le imbarcazioni iscritte alla gara.

Tra le protagoniste hanno figurato anche diverse imbarcazioni storiche, che avevano già solcato le acque locali prendendo parte all’edizione 2026 delle “Vele d’Epoca”.

Il plauso dell’assessore Scajola

Presente alla consegna dei riconoscimenti, l’assessore regionale Marco Scajola ha voluto sottolineare il valore dell’iniziativa per l’intero territorio ligure. “Complimenti all’amico presidente Alessio Marzano e a tutti gli organizzatori per questa bellissima manifestazione che unisce sport e tradizione”, ha esordito l’esponente della Giunta. “La Liguria, e in particolare Imperia, si confermano sempre più casa della vela con eventi di assoluta qualità”.

Scajola ha inoltre ribadito il pieno supporto delle istituzioni a queste iniziative, capaci di promuovere il turismo e le eccellenze paesaggistiche: “Regione Liguria è al fianco di questo tipo di appuntamenti che, complice anche l’adesione riscontrata, contribuiscono a mettere in mostra e a valorizzare le nostre bellezze partendo, ovviamente, dal mare”.

Infine, l’assessore ha dedicato un pensiero alla suggestiva cornice che ha ospitato il momento conclusivo della regata: “Fa poi sempre piacere tornare, in occasioni come questa e non solo, all’Expo Salso un’area che il Comune di Imperia, anche grazie a un contributo importante della Regione Liguria, ha totalmente riqualificato”.