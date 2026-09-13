Si sono concluse con successo le finali nazionali della kermesse “Sanremo Rock & Sanremo Trend”, andate in scena l’11 e il 12 settembre 2026 presso la prestigiosa Sala Rossa del Teatro Ariston. L’evento musicale, organizzato da Nove Eventi srl e dedicato agli artisti, duo o gruppi emergenti della scena rock, indie, alternative e pop rock italiana, ha incoronato i Graphite per la categoria Rock e la formazione Zafira & The Funky Royale per la categoria Trend.

La finalissima e le giurie d’eccezione

A condurre l’atteso atto conclusivo del festival, che ha chiuso un lungo tour estivo di selezioni in tutta Italia, è stato lo speaker radiofonico Gabriele Bròcani, affiancato in alcuni momenti della serata dalla sanremese Claudia Paglialunga.

Il compito di decretare i vincitori assoluti è stato affidato a due giurie di esperti del settore musicale, suddivise per categoria:

Giuria Rock: Fabrizio Simoncioni, Pino Scotto, Andrea Pratesi (Dophix).

Fabrizio Simoncioni, Pino Scotto, Andrea Pratesi (Dophix). Giuria Trend: Danila Satragno, Max Dedo, Marco Sabiu.

Nel corso della serata si sono inoltre esibiti in veste di ospiti Nicola Ferrari, Eleonora Plebani, Mandela e Ragafataya, NovaBlue ed Eden. I primi classificati delle due categorie principali si sono anche aggiudicati il premio Radio/Stampa, realizzato in parte con il contributo di Nuovo Imaie.

Tutti i Premi Speciali

Oltre alle vittorie assolute, il palco dell’Ariston ha visto l’assegnazione di numerosi riconoscimenti speciali attribuiti dai partner della manifestazione:

Premio Hard Rock Cafe (consegnato da Lucia Mattias): Graphite

(consegnato da Lucia Mattias): Graphite Premio Dophix: Graphite, Felony e Zafira & The Funky Royale

Graphite, Felony e Zafira & The Funky Royale Premio Kyo Communications: Topless

Topless Premio One Publishing E Music: La Famelle

La Famelle Premio Stage Company: Calibro Zero

Calibro Zero Premio Mameli: Zafira & The Funky Royale

Il bilancio della Direzione Artistica

Il Direttore artistico di Nove Eventi, il Maestro Angelo Valsiglio, ha tracciato un bilancio estremamente positivo della kermesse, guardando già al futuro. “In questo momento sono pochi i gruppi che riescono ad emergere, Sanremo Rock ad oggi invece è una grande vetrina ed un evento in continua evoluzione”, ha spiegato Valsiglio.

“Vengo dal classico ma ho un’anima rock – ha proseguito il Direttore artistico – e l’obbiettivo è festeggiare i 40 anni il prossimo anno ancora con più energia”. Valsiglio ha poi tenuto a ringraziare personalmente la città di Sanremo, l’amministrazione comunale, la proprietà del Teatro Ariston, i vertici di Nove Eventi, tutto il team operativo e i numerosi partner che hanno reso possibile il tour 2026.

La vocazione internazionale: ponti verso Canada e Brasile

La grande novità per il futuro del festival è stata annunciata dal Presidente di Nove Eventi, Giordano Tittarelli: “Oltre alla soddisfazione per l’andamento del Festival, diamo due notizie che confermano la vocazione internazionale di Sanremo Rock & Trend”.

La prima riguarda un accordo con il Canada, attraverso la rete C.H.I.A. e “Una Voce per l’Europa”: i talenti selezionati voleranno a Toronto nel giugno 2027 come ospiti di “Sing for Italy”, mentre il vincitore del festival canadese sarà ospite all’Ariston. A tal proposito, il premio speciale “Quando la musica diventa ponte tra continenti” è stato assegnato a Nicolò Deori. La seconda novità riguarda invece l’avvio di una collaborazione con il Brasile, in sinergia con il podcast Buongiorno Italia, per le fasi brasiliane del Festival 2027.

“Due ponti, Canada e Brasile – ha concluso Tittarelli – per portare i giovani artisti oltreoceano e far sì che la musica unisca davvero i continenti”.