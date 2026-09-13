Grande partecipazione di pubblico ieri sera a Diano Marina per il Summer Party promosso da Rolling Stone Italia. La serata di musica e intrattenimento, organizzata con il sostegno di Regione Liguria e in stretta collaborazione con il Comune cittadino, ha richiamato un numeroso pubblico nel Ponente ligure, confermandosi come un appuntamento di grande richiamo.

Gli artisti sul palco del Molo delle Tartarughe

Il cuore dell’evento è stato il palco allestito presso il Molo delle Tartarughe. Qui, nel corso della manifestazione, si sono alternati diversi protagonisti del panorama musicale e dello spettacolo italiano, regalando ai presenti una serata coinvolgente. A esibirsi sono stati:

Mara Sattei

Lele Sacchi

Davide Calgaro

Le dichiarazioni dell’assessore Alessandro Piana

A commentare il successo della kermesse è intervenuto l’assessore regionale ai Grandi Eventi, Alessandro Piana, che ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti. “Ringrazio Rolling Stone Italia per aver scelto la Liguria e Diano Marina per questo grande evento”, ha dichiarato Piana.

Analizzando la risposta del pubblico, l’assessore ha sottolineato un dato importante per il territorio: “La grande partecipazione di questa sera conferma ancora una volta la capacità della nostra regione di attrarre manifestazioni di rilievo nazionale e di portarle in diverse location su tutto il nostro territorio”.

Un percorso, quello dei grandi eventi, destinato a proseguire: “È una strada sulla quale vogliamo continuare a lavorare: eventi come questo generano attenzione, presenze e promozione, coinvolgono pubblici diversi e rappresentano una straordinaria vetrina per le nostre località. Il successo di Diano Marina dimostra che la Liguria può essere sempre più protagonista nell’organizzazione e nell’accoglienza dei grandi eventi”, ha concluso Piana.

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