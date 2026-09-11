Si chiude con un bilancio decisamente positivo la terza edizione della rassegna “Incontri ravvicinati con la musica” a Diano Marina. A tracciare le somme del successo dell’evento, che ha animato il palco del Molo delle Tartarughe portando in città importanti protagonisti del panorama musicale e culturale italiano, è il sindaco Cristiano Za Garibaldi.

Una proposta culturale di alto livello

Il primo cittadino ha espresso grande compiacimento per la riuscita della kermesse, sottolineando come la manifestazione abbia saputo intercettare i gusti di una vasta platea. “Siamo molto soddisfatti del successo della terza edizione di ‘Incontri ravvicinati con la musica’, una rassegna che ha saputo portare sul palco del Molo delle Tartarughe alcuni tra i più importanti protagonisti della musica e della cultura italiana”, ha dichiarato il sindaco.

Un risultato che, prosegue Za Garibaldi, “premia l’impegno nel proporre a Diano Marina un intrattenimento di alto livello, capace di coinvolgere pubblici diversi e di offrire a tutti, cittadini e visitatori, occasioni di ascolto, partecipazione e arricchimento culturale”.

Diano Marina come eccellenza turistica

Oltre al puro valore artistico, la rassegna ha rappresentato un volano per promuovere l’immagine della cittadina ben oltre la tradizionale offerta balneare. “Diano Marina è una meta turistica di eccellenza, non soltanto per la bellezza del suo mare, del suo paesaggio e della sua accoglienza, ma anche per la capacità di costruire una proposta culturale e di spettacolo sempre più qualificata”, ha rimarcato il primo cittadino, evidenziando come “manifestazioni come questa contribuiscono a valorizzare il territorio e a rafforzare l’immagine della nostra città come luogo aperto, vivace e attento alla cultura”.

Infine, il sindaco ha voluto dedicare un pensiero a tutta la macchina organizzativa che ha reso possibile l’iniziativa: “Ringrazio Stefano Senardi, tutti gli artisti, i partner e quanti hanno collaborato alla realizzazione della rassegna”. Un ultimo plauso è andato alla struttura comunale: “Ci tengo anche a ringraziare i nostri uffici, grazie ai quali Diano Marina può offrire esperienze di grande qualità, coinvolgenti e memorabili, all’altezza delle migliori destinazioni turistiche italiane”.