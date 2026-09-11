Questa mattina, il sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi, ha preso parte ufficialmente alla cerimonia di insediamento del nuovo Comandante provinciale della Capitaneria di Porto di Imperia. A guidare il presidio territoriale della Guardia Costiera sarà d’ora in avanti il Capitano di Vascello Marco Sansò.

I ringraziamenti al Comandante uscente

Durante il momento istituzionale, che segna un importante passaggio di consegne per la sicurezza, il controllo e la gestione del litorale, il primo cittadino di Diano Marina ha voluto dedicare un pensiero formale alla guida uscente dell’ente. Za Garibaldi ha infatti espresso un “sentito ringraziamento al Capitano di Fregata Luigi Cuciniello per il lavoro svolto e la preziosa collaborazione” garantita durante il suo mandato.

Gli auguri per il nuovo incarico

Guardando al futuro e alle fondamentali sinergie tra le amministrazioni comunali costiere e l’Autorità Marittima, il sindaco ha poi rivolto il proprio messaggio di benvenuto al nuovo vertice provinciale, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra a tutela del territorio e dei cittadini: “Al nuovo Comandante Sansò rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, con la certezza di poter proseguire insieme nel segno della collaborazione e al servizio della nostra comunità”.