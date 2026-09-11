Cambio storico alla guida della Chiesa alessandrina: la Sala Stampa della Santa Sede ha comunicato ufficialmente l’accettazione della rinuncia al governo pastorale della Diocesi di Alessandria presentata da S.E. Monsignor Guido Gallese. A prendere temporaneamente le redini della comunità cattolica locale sarà l’attuale Vescovo di Acqui, S.E. Monsignor Luigi Testore.

Le decisioni del Santo Padre

Le variazioni ai vertici della Diocesi comunicate dal Vaticano prevedono i seguenti assetti:

Monsignor Guido Gallese : lascia la guida pastorale, assume il titolo di Vescovo emerito ed è stato nominato assistente spirituale del Collegamento nazionale santuari.

: lascia la guida pastorale, assume il titolo di Vescovo emerito ed è stato nominato assistente spirituale del Collegamento nazionale santuari. Monsignor Luigi Testore: mantenendo il suo ruolo di Vescovo di Acqui, è stato designato dal Santo Padre come Amministratore Apostolico della sede di Alessandria.

Il nuovo incarico e il legame con i santuari

Commentando la notizia in un’intervista rilasciata ad Andrea Antonuccio, direttore del settimanale diocesano La Voce Alessandrina, Monsignor Gallese ha espresso profonda gratitudine per il nuovo incarico legato ai luoghi di devozione mariana.

«Accolgo questa nomina con profonda gratitudine», ha spiegato il Vescovo emerito. «È un servizio a favore dei santuari italiani che tocca le corde più intime della mia storia: la mia vocazione è nata proprio in un luogo di pellegrinaggio, Medjugorje, e nel mio stemma episcopale ho voluto richiamare due santuari mariani».

Il saluto alla comunità dopo 14 anni

Il distacco da Alessandria porta con sé la naturale fatica di chi si prepara a salutare una comunità guidata a lungo. «”Partire è un po’ morire”… almeno in parte», ha sottolineato Gallese. «Alessandria è stata la mia casa per quasi 14 anni, la famiglia con cui ho condiviso gioie, fatiche, preghiere e volti che porto nel cuore. Dentro di me c’è comunque la pace e la serenità di ripartire».

La decisione di rimettere il mandato è stata accompagnata da una riflessione sul bene della comunità: «A volte voler bene davvero a una comunità significa avere il coraggio e l’umiltà, quando si avverte una fatica comune, di fare un passo indietro per il bene di tutti. Ma Alessandria, la sua gente, i suoi volti e le sue storie rimarranno per sempre custoditi nella mia preghiera e nel mio cuore».

I prossimi passi

Il saluto ufficiale di Monsignor Gallese alla Diocesi di Alessandria è programmato per il prossimo 4 ottobre. Nel frattempo, i fedeli possono consultare l’intervista integrale sul sito de La Voce Alessandrina, che contiene il bilancio pastorale di questi anni e un messaggio rivolto ai sacerdoti e alla comunità.

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