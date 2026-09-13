Incidente nelle campagne di Capriata d’Orba, dove un uomo di 35 anni è rimasto ferito a seguito di una caduta dal proprio trattore. L’episodio si è verificato all’interno di un terreno agricolo mentre la vittima era impegnata nelle operazioni di spostamento dell’uva. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i soccorsi sanitari e le forze dell’ordine.

La caduta e i soccorsi

A seguito del violento impatto con il terreno, il trentacinquenne ha riportato diverse lesioni agli arti, arrivando a perdere conoscenza. L’allarme ha fatto scattare l’immediato intervento di un’ambulanza, il cui personale ha prestato le prime cure all’infortunato per poi trasportarlo presso l’ospedale di Alessandria. Fortunatamente, la vittima non è in pericolo di vita.

Le indagini in corso

Oltre al personale sanitario, sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri. Contestualmente, lo Spresal (Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) ha avviato i necessari accertamenti al fine di stabilire con esattezza l’esatta dinamica dell’infortunio.

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