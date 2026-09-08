Forza Italia Tortona invita la cittadinanza alla prima edizione della “Festa Azzurra”. L’appuntamento è fissato per venerdì 11 settembre, a partire dalle ore 18:30, nella splendida cornice all’aperto del Parco La Lucciola di Tortona. L’evento si preannuncia come una serata indimenticabile all’insegna del divertimento, del gusto e della convivialità, pensata per riunire la comunità sotto le stelle.

Un’offerta per tutti

L’iniziativa è stata ideata per coinvolgere un pubblico eterogeneo: dai giovani alle famiglie, fino ai gruppi di amici. L’obiettivo degli organizzatori è quello di offrire a chiunque abbia voglia di passare una serata diversa e piena di allegria l’occasione ideale per incontrarsi, trascorrere del tempo in buona compagnia e fare nuove conoscenze, avvolti da luci soffuse e da un’atmosfera rilassata.

Il programma: cibo su ruote e note dal vivo

Per garantire il successo della kermesse, il programma della serata si articolerà su due punti di forza principali:

Street Food: l’area del parco ospiterà i migliori food truck, pronti a deliziare il palato dei visitatori con un’ampia scelta di specialità culinarie tutte da scoprire.

l’area del parco ospiterà i migliori food truck, pronti a deliziare il palato dei visitatori con un’ampia scelta di specialità culinarie tutte da scoprire. Musica dal vivo e DJ Set: la colonna sonora dell’evento sarà affidata alle vibrazioni travolgenti dell’esibizione di Dona Rock e al ritmo inconfondibile di DJ Marco Rupe. Una combinazione perfetta per animare l’intera serata e far ballare i presenti.

L’invito finale rivolto a tutti i cittadini è quello di non mancare e di coinvolgere i propri conoscenti, all’insegna della spensieratezza e della voglia di stare insieme.