Il Comune di Diano Marina ha disposto, in via temporanea e strettamente precauzionale, un divieto di balneazione a seguito dei risultati dei controlli sulle acque effettuati nella giornata di ieri. L’Amministrazione sottolinea come il provvedimento non riguardi l’intero litorale, ma interessi in maniera esclusiva un piccolissimo tratto di costa: l’area compresa tra la foce del Torrente San Pietro e il secondo molo dell’Hotel Bellevue (incluso).

I motivi dello stop e i nuovi controlli

La decisione di vietare i tuffi in mare è scattata in corrispondenza del punto di prelievo denominato “Foce torrente San Pietro”. Le analisi condotte in quell’area hanno infatti rilevato la presenza di alcuni valori microbiologici momentaneamente superiori ai limiti stabiliti dalla legge.

Per garantire la massima sicurezza sanitaria, le procedure vigenti per la verifica di eventuali fenomeni inquinanti di breve durata prevedono l’esecuzione di nuove analisi. Nuovi controlli sulle acque verranno infatti svolti entro le prossime 72 ore e, fino alla definitiva conclusione di questi accertamenti, il divieto resterà in vigore.

Un’area estremamente limitata

L’Ente comunale ci tiene a mettere in evidenza la natura estremamente localizzata dell’emergenza. Il provvedimento, infatti, riguarda soltanto la specifica area sottoposta al controllo microbiologico, delimitata con precisione tra due punti:

La foce del Torrente San Pietro.

Il 2° molo dell’Hotel Bellevue (che risulta compreso nel divieto). Tutto il resto della costa dianese non è interessato dalle restrizioni.

L’Amministrazione sta seguendo l’evolversi della situazione in stretta collaborazione con i tecnici di Arpal. L’Ente è attualmente in attesa degli esiti dei nuovi campionamenti e si impegna a comunicare tempestivamente ai cittadini e ai turisti tutti gli aggiornamenti in merito all’andamento della balneazione non appena i dati saranno disponibili.

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