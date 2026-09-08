L’estate volge al termine e a Diano Marina è tempo di tracciare un primo bilancio turistico. Un’operazione fondamentale, non banale, per una città la cui economia si basa in grandissima parte proprio su questo settore. In attesa dei dati ufficiali della Regione (fermi attualmente al mese di maggio e disponibili in forma completa solo in autunno), è già possibile delineare una stima basata sull’afflusso reale nei mesi clou: una stagione complessivamente positiva che ha confermato i numeri passati, trainata da una seconda metà di agosto da record e da un mare cristallino.

L’andamento delle presenze mese per mese

Se per alcuni operatori e cittadini, fino alla fine di luglio, l’andamento non sembrava eccellente con qualche stanza in albergo vuota (ma si tratta di un nadamento fisiologico in certi anni), il quadro è mutato sensibilmente con l’avanzare delle settimane, andando a bilanciare la stagione. Basandosi su un’attenta analisi visiva delle presenze in città, questo è stato l’andamento dell’estate:

Giugno: un mese sicuramente positivo, con presenze percepite come leggermente superiori rispetto agli anni precedenti.

un mese sicuramente positivo, con presenze percepite come leggermente superiori rispetto agli anni precedenti. Luglio: si è notato un leggero calo visivo, testimoniato in modo pratico anche dalla maggiore facilità nel trovare posti auto liberi, nelle ore serali e notturne, nei parcheggi a ridosso del centro storico.

si è notato un leggero calo visivo, testimoniato in modo pratico anche dalla maggiore facilità nel trovare posti auto liberi, nelle ore serali e notturne, nei parcheggi a ridosso del centro storico. Agosto: la situazione è decisamente migliorata. Se la prima quindicina ha ricalcato i flussi degli anni precedenti, la seconda metà del mese ha fatto registrare un afflusso notevole, superiore al passato, che ha di fatto compensato la flessione di luglio.

Acque cristalline e tanti stranieri

Complessivamente, Diano Marina sembra aver mantenuto saldamente i volumi dello scorso anno, confermandosi – insieme a Sanremo – fra le località turistiche più frequentate e attrattive dell’intera provincia di Imperia.

Si tratta di un risultato da non sottovalutare, soprattutto alla luce di quanto accaduto l’estate scorsa, quando la spiaggia centrale, la più importante della città, subì quasi due settimane di divieto di balneazione. Quest’anno lo scenario è stato l’opposto: il mare è apparso in condizioni nettamente migliori e, a parte qualche sporadica eccezione giornaliera, ha offerto acque pulite e cristalline anche durante il grande caldo di agosto.

Un’ultima nota riguarda la tipologia di visitatori. Basandosi sempre su dettagli e osservazioni sul campo, la stagione sembra aver registrato un maggiore afflusso di turisti stranieri a fronte, forse, di un leggero calo di vacanzieri italiani. Un’analisi accurata che, per trovare la sua validazione definitiva, attende ora solo la pubblicazione dei dati ufficiali da parte della Regione.

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