Venerdì 25 settembre 2026, il Teatro SOMS di Casalnoceto (AL) aprirà le porte a un importante appuntamento culturale intitolato “Ambrogio Spinola e l’Europa del Seicento. L’eredità di Casalnoceto”. L’evento si configurerà come una vera e propria giornata di studi, ricerca e divulgazione capace di intrecciare storia, territorio, cultura e memoria. L’iniziativa è promossa dal Comune di Casalnoceto nell’ambito di una convenzione di ricerca attiva con l’Università degli Studi di Genova.

La supervisione scientifica e il programma mattutino

Sotto la supervisione scientifica del Professor Luca Lo Basso, la giornata prenderà il via alle ore 10:00 con l’apertura ufficiale dei lavori. La prima sessione sarà presieduta da Luca Lo Basso (Università degli Studi di Genova) e vedrà i seguenti interventi a partire dalle 10:30:

Emiliano Beri (Università degli Studi di Genova): L’ouverture: Ambrogio, Federico Spinola e l’invasione dell’Inghilterra.

Luca Domizio (Università degli Studi di Genova): Ambrogio Spinola e l’arte della guerra nel primo Seicento.

Dopo una pausa caffè prevista per le 11:30, i lavori riprenderanno alle 12:00 con gli approfondimenti legati alle dinamiche locali:

Giuseppe Cetta (Università degli Studi di Pavia e storico del territorio): Rapporto plurisecolare tra la Famiglia Spinola e il borgo di Casalnoceto. Prima di Ambrogio e dopo Ambrogio.

Paolo Calcagno (Università degli Studi di Genova): Il Novese e il Tortonese in antico regime, tra banditismo e contrabbando.

Il pomeriggio tra affetti, immagini e Manzoni

Nel pomeriggio, a partire dalle 14:30, la sessione sarà presieduta da Alice Raviola (Università degli Studi di Milano). Sul palco si alterneranno i seguenti relatori:

Silvia Mostaccio (Università Catholique de Louvain): Tra affetti e denari: Ambrogio Spinola e le donne di famiglia.

Luca Lo Basso (Università degli Studi di Genova): La guerra delle immagini. Ambrogio Spinola eroe e nemico nelle stampe del Seicento.

Alle 15:30 i partecipanti potranno usufruire di una seconda pausa caffè, per poi avviarsi verso l’ultima parte della giornata, al via dalle ore 16:00. Gli ultimi due interventi in scaletta saranno:

Alice Raviola (Università degli Studi di Milano): Ambrogio Spinola fra ragion di Stato e giudizio manzoniano.

Giuseppe Polimeni (Università degli Studi di Genova): “Un girigogolo che voleva dire Ambrogio Spinola”, o degli “errori” al potere nei Promessi Sposi.

La giornata di studi culminerà infine con le conclusioni generali. Per ulteriori dettagli o necessità, la segreteria organizzativa del convegno è raggiungibile all’indirizzo e-mail eventi@comune.casalnoceto.al.it.