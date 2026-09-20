AUTUNNO
L’autunno, terza stagione,
porta noci, funghi, tartufi … così via,
quanta buona libagione
accompagna la prelibata cacciagione.
– o = O = o –
Il freddo è alle porte.
Inizia a bussar,
le buone scorte
occorre intaccar,
per un po’ di tepore.
la casa occorre riscaldar
– o = O = o –
A vendemmia terminata,
un insieme di colore
si spande con un’occhiata.
Ecco: i bruniti, i rossicci, i gialli,
incantano l’osservatore
dai pendii alle valli.
– o = O = o –
E, se parla il core,
proprio qui,
scoccan l’ore
nelle cantine, lì
in terra di Piemonte,
l’uva gorgoglia tosto;
le damigiane già son pronte
per contenere tanto prelibato mosto.
Franco Montaldo