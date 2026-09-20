AUTUNNO

L’autunno, terza stagione,

porta noci, funghi, tartufi … così via,

quanta buona libagione

accompagna la prelibata cacciagione.

– o = O = o –

Il freddo è alle porte.

Inizia a bussar,

le buone scorte

occorre intaccar,

per un po’ di tepore.

 la casa occorre riscaldar

– o = O = o –

A vendemmia terminata,

un insieme di colore

si spande con un’occhiata.

Ecco: i bruniti, i rossicci, i gialli,

incantano l’osservatore

dai pendii alle valli.

– o = O = o –

E, se parla il core,

proprio qui,

scoccan l’ore

nelle cantine, lì

in terra di Piemonte,

l’uva gorgoglia tosto;

le damigiane già son pronte

per contenere tanto prelibato mosto.

                                                                       Franco Montaldo