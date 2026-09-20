Una giornata all’insegna dello sport, della passione e del profondo legame del territorio con il mare. Si è svolta oggi a Santo Stefano al Mare, presso la sede sociale dell’A.P.S.D. L’Ancora, la cerimonia di premiazione dell’attesa gara di pesca sportiva. All’evento ha preso parte anche l’assessore regionale al Demanio marittimo, Marco Scajola, che ha partecipato attivamente alla consegna dei riconoscimenti ai vincitori della competizione.

La cerimonia e il valore della tradizione ligure

A consegnare i premi e le medaglie ai componenti del podio, affiancando l’assessore regionale, sono intervenuti il presidente dell’A.P.S.D. L’Ancora, Sandro Collina, e il sindaco di Santo Stefano al Mare, Marcello Pallini.

L’evento ha rappresentato un’importante occasione per ribadire il valore sociale e culturale di questa disciplina. «È un piacere essere qui oggi per celebrare insieme ai partecipanti e agli organizzatori una manifestazione che unisce sport, passione e tradizione» ha dichiarato l’assessore Marco Scajola. «La pesca sportiva rappresenta un’attività profondamente legata al nostro territorio e al rapporto con il mare, capace di coinvolgere appassionati di tutte le età e di creare momenti di aggregazione per la comunità».

Scajola ha poi voluto rivolgere un pensiero a chi ha reso possibile la manifestazione: «Voglio ringraziare il presidente Sandro Collina, l’A.P.S.D. L’Ancora e il sindaco Marcello Pallini per l’organizzazione e per aver promosso questa giornata di sport e condivisione».

Il futuro del litorale: in arrivo la riqualificazione del molo

La giornata di festa sportiva ha offerto anche l’opportunità per fare il punto sui futuri interventi infrastrutturali che interesseranno la fascia costiera del Comune.

Guardando ai prossimi progetti in cantiere, l’esponente della Giunta regionale ha infatti annunciato: «In sinergia con il Comune di Santo Stefano al Mare realizzeremo inoltre un importante intervento di riqualificazione del molo». Si tratta di un progetto strategico di grande rilevanza logistica: «Un’opera che consentirà di migliorare la sicurezza e la funzionalità dell’area e, al tempo stesso, di creare le condizioni per il potenziamento del porticciolo di Santo Stefano, valorizzando ulteriormente il rapporto della comunità con il mare».