Sabato 26 settembre la centrale piazza Duomo di Tortona si trasformerà in una palestra a cielo aperto per ospitare un’iniziativa sportiva a scopo benefico. L’evento, dedicato alla Ginnastica Dinamica Militare e patrocinato dal Comune, ha l’obiettivo di coniugare attività fisica, socialità e solidarietà per sostenere attivamente la Senologia Oncologica dell’Ospedale cittadino.

Il programma e l’allenamento in piazza

La manifestazione è organizzata da Allenamento Naturale SSD a r.l., una realtà già protagonista negli ultimi anni di numerose iniziative simili sul territorio locale. La mattinata si articolerà secondo il seguente programma:

Alle ore 10:30 è previsto l’inizio ufficiale dell’evento.

A partire dalle ore 11:00 prenderà il via un allenamento speciale aperto a tutti i partecipanti, guidato passo dopo passo da un istruttore certificato.

In caso di maltempo, per garantire lo svolgimento dell’evento, l’iniziativa verrà spostata presso la palestra Codevilla.

Un traguardo solidale per l’Ospedale

Particolare significato e importanza assume la finalità benefica della kermesse, organizzata in stretta sinergia con l’Associazione “Franca Cassola Pasquali”. Tutto il ricavato delle offerte raccolte sarà infatti interamente destinato alla Senologia Oncologica dell’Ospedale di Tortona. Un gesto concreto a sostegno della preziosa attività svolta quotidianamente dalla Breast Unit rivolta alle pazienti del territorio.

Le modifiche alla viabilità

Per consentire il regolare, sereno e sicuro svolgimento della manifestazione sportiva, l’area di piazza Duomo sarà interessata da un provvedimento temporaneo di chiusura al traffico veicolare. Il divieto di transito resterà in vigore dalla prima mattina, a partire dalle ore 8:00, e si protrarrà fino alle ore 13:00.