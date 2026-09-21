A seguito delle segnalazioni pervenute in data odierna relative all’avvistamento di fumo nell’area di Spinetta Marengo, il Comune di Alessandria informa la cittadinanza che il fenomeno è legato a specifiche operazioni industriali. L’Amministrazione ha infatti diffuso una comunicazione ufficiale, inoltrata il 15 settembre 2026 dall’azienda Arkema S.r.l., che chiarisce la natura degli interventi in corso.

I lavori di manutenzione sui serbatoi

Secondo quanto comunicato dalla direzione del sito produttivo, situato in Piazza Donegani a Spinetta Marengo, l’azienda ha programmato un ciclo di interventi nel periodo compreso tra il 21 settembre e il 2 ottobre 2026. I lavori interessano i serbatoi di stoccaggio di propilene e isobutilene e consistono, nello specifico, nella sostituzione delle sonde di livello LT231 (D221) e LT801 (D801). Le operazioni tecniche sono state affidate all’azienda specializzata SGIG (Società Generale Impianti Gas).

PDF+ 2

La necessità della torcia di combustione

Le emissioni visibili sono una conseguenza diretta delle procedure preventive necessarie per poter operare sugli impianti. Le disposizioni tecniche prevedono infatti i seguenti passaggi:

Per consentire l’esecuzione delle attività in condizioni di sicurezza, i serbatoi coinvolti devono essere preventivamente svuotati del tutto e depressurizzati. PDF

Nell’ambito delle operazioni di bonifica preliminari, viene impiegata una torcia per la combustione della fase gassosa. PDF

L’utilizzo della torcia è essenziale per garantire il completo svuotamento dei serbatoi e la loro messa in sicurezza prima dell’inizio degli interventi in programma. PDF

Vuoi ricevere la app gratuita di Oggi Cronaca direttamente sul tuo smartphone? Ti basta rispondere “Sì” alla richiesta di attivazione delle notifiche per avere Oggi Cronaca sempre con te. Poi basterà cliccarci sopra per essere indirizzato direttamente alla Home del giornale. Se ce l’hai già, grazie per essere dei nostri!

FOTO DI REPERTORIO