Venerdì 25 settembre, a partire dalle ore 18:00, il Museo del Mare di Tortona ospiterà l’evento “La conquista del Ruwenzori – Un’avventura di spedizione scientifica”. L’incontro, organizzato dalla Delegazione FAI di Tortona, proporrà un affascinante viaggio alla scoperta di una delle più interessanti avventure dell’epoca delle grandi spedizioni scientifiche, unendo in un unico pomeriggio arte, storia e scienza.

I protagonisti dell’impresa

Il fulcro dell’appuntamento sarà la relazione storica intitolata “I Pionieri della Scienza”, curata direttamente dal FAI tortonese. L’approfondimento si concentrerà sull’esplorazione del massiccio montuoso africano, noto anche come “Le montagne della luna”, e sulle figure di spicco che resero possibile l’impresa.

Tra i protagonisti assoluti della spedizione verranno celebrati:

Luigi Amedeo di Savoia-Aosta, celebre Duca degli Abruzzi.

Il Dott. Pietro Achille Cavalli Molinelli, medico originario di Sale che prese parte alla missione.

Un appuntamento culturale

La cornice dell’incontro sarà il Museo del Mare, situato in via Pernigotti a Tortona. L’iniziativa si prefigge l’obiettivo di far incontrare arte, storia e avventura scientifica, offrendo al pubblico l’occasione di ripercorrere le tappe di un’esplorazione memorabile che ha segnato profondamente la storia delle conquiste umane.