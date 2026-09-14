Dopo il grande successo di pubblico e partecipazione del Settembre Spignese, il paese di Spigno Monferrato è pronto ad accogliere un nuovo e atteso evento. Sabato 19 e domenica 20 settembre andrà in scena la seconda edizione di “MASCA – Il ritorno della strega”, un festival interamente dedicato alle tradizioni popolari, alle antiche storie e all’immaginario legato alla figura delle masche in Valle Bormida.

Un festival diffuso tra piazze e vie del centro

Dopo l’esordio del 2025, la manifestazione cresce coinvolgendo un numero ancora maggiore di espositori, artigiani e produttori, trasformando il borgo in un grande percorso animato. Le aree interessate, ognuna caratterizzata da attività differenti, comprendono:

Via Roma e Piazza Garibaldi

Piazza Gandolfo e Piazza Umberto I

Piazza Picasso e Piazza del Macello

L’area dell’Ex Forno e Piazzetta Spingardi

Gli orari di apertura della festa saranno strutturati su due giornate:

Sabato 19 settembre: a partire dalle ore 15:00

a partire dalle ore 15:00 Domenica 20 settembre: a partire dalle ore 10:00

Il convegno di apertura al Teatro Comunale

Ad aprire ufficialmente il festival sarà un importante momento di approfondimento culturale, pensato per superare la semplice immagine folkloristica della strega. Sabato alle 15:30, presso il Teatro Comunale Franco Vasconi, si terrà il convegno intitolato “Il volto delle streghe: storie – simboli – racconti”. L’incontro, coordinato e moderato da Giuseppe Testa, vedrà la partecipazione di studiosi ed esperti pronti ad analizzare credenze, pratiche e testimonianze radicate nella storia e nella cultura popolare del territorio.

Intrattenimento, mercatini e specialità enogastronomiche

Durante l’intero weekend, il centro storico prenderà vita offrendo al pubblico una vasta gamma di proposte:

Musica e balli occitani, accompagnati da artisti itineranti e spettacoli di magia.

Animazioni e attività dedicate ai bambini e alle famiglie.

Presenza di cartomanti, artigiani, produttori locali e numerose bancarelle.

Punti musicali diffusi, con un DJ set in programma per la serata di sabato e spettacoli che proseguiranno fino a notte.

Ampio spazio sarà dedicato all’enogastronomia, divenuta uno degli elementi più apprezzati della manifestazione. Nelle diverse piazze si potranno gustare specialità come carne alla griglia, trippa, farinata e i tradizionali figazein, oltre alle preparazioni curate dalla Pro Loco, vini, miele, dolci e gelati.

Una rete di collaborazione per valorizzare il territorio

La realizzazione di MASCA nasce da un intenso lavoro corale che unisce la Pro Loco di Spigno Monferrato 2014 APS, il Comune, le associazioni locali, le attività commerciali e numerosi cittadini e volontari. L’obiettivo condiviso è quello di fare della manifestazione non solo un momento di festa, ma una vera occasione per promuovere il borgo e generare nuove presenze. A conferma di questo impegno per la valorizzazione delle proprie radici, Spigno Monferrato aderisce alla rete nazionale delle Città delle Streghe, un percorso che unisce diverse località italiane accomunate dal patrimonio legato alla stregoneria e alle credenze popolari.