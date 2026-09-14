Giovedì 17 settembre 2026 alle ore 21:00, la Biblioteca Civica “Giovanni Canna” di Casale Monferrato inaugurerà un nuovo e affascinante percorso culturale intitolato “La storia d’Italia al Cinema”. L’iniziativa, curata dal critico e autore Simone Spoladori, si articolerà in quattro appuntamenti serali pensati per offrire al pubblico un inedito punto di vista sul modo in cui la settima arte ha esplorato, raccontato e reinterpretato le diverse epoche del nostro Paese, dall’antichità fino ai giorni nostri.

Il primo incontro: dall’Antichità al Medioevo

Durante la serata inaugurale l’attenzione si concentrerà sull’Antichità e sul Medioevo, due epoche che il cinema ha saputo trasformare in straordinari spazi di racconto e di reinterpretazione del passato.

Come di consueto, per ogni serata verranno proposti e commentati gli elementi più significativi tratti dalle sequenze dei film più importanti. Nel primo appuntamento, i partecipanti esploreranno la Roma arcaica e imperiale, restituita sul grande schermo attraverso le vicende di condottieri, guerre, imperatori e le grandi trasformazioni sociali e politiche. Si passerà poi al Medioevo, fatto di castelli, conflitti, cavalieri e figure leggendarie. Il grande schermo verrà analizzato non solo come mezzo di narrazione storica, ma anche come luogo di allegoria e di reinvenzione culturale, capace di riflettere i valori, le paure e gli interrogativi della contemporaneità.

Il calendario degli appuntamenti e il curatore

L’iniziativa si propone di essere un’esperienza coinvolgente e illuminante, ideale sia per tutti gli appassionati della settima arte, sia per coloro che desiderano approfondire tematiche legate al linguaggio cinematografico.

Tutti gli eventi, aperti al pubblico e completamente gratuiti, si terranno sempre alle ore 21:00 secondo il seguente calendario:

Giovedì 17 settembre

Giovedì 24 settembre

Giovedì 1 ottobre

Mercoledì 7 ottobre

A guidare gli spettatori sarà Simone Spoladori, insegnante, critico cinematografico e autore con un’ampia esperienza spaziando tra cinema, radio (è l’autore del programma “Destini incrociati” su Radio24), televisione e teatro. Nel corso della sua carriera ha inoltre pubblicato due importanti volumi: “Tim Burton. Il gotico delle meraviglie” (2010) e “Paolo Sorrentino. Le conseguenze di un autore” (2014).

Informazioni e contatti

Per ricevere ulteriori informazioni sull’iniziativa, è possibile rivolgersi alla Biblioteca Civica di Casale Monferrato contattando il numero di telefono 0142-444246, oppure inviando un’e-mail all’indirizzo bibliote@comune.casale-monferrato.al.it.