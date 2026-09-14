Giovedì 17 settembre, alle ore 20:45, i locali della SOMS di via Piave 30 a Ovada ospiteranno l’incontro pubblico “Più sicurezza, più libertà – Una comunità più forte”. L’iniziativa, organizzata da Forza Italia Ovada, nasce dall’esigenza di confrontarsi sui recenti episodi di cronaca locale, ma si pone l’obiettivo di ampliare la riflessione sul tema della sicurezza all’intero territorio della provincia di Alessandria, affrontandolo nella sua complessità.

Un tema di respiro provinciale

Il dibattito mira a superare i confini cittadini per coinvolgere tutti i livelli istituzionali. “La sicurezza non può essere affrontata soltanto quando accade un fatto di cronaca”, dichiara Gianluca Colletti, moderatore della serata, Vice Segretario e Responsabile Enti Locali della sezione provinciale di Forza Italia Alessandria. “È un tema che riguarda la qualità della vita delle nostre comunità e che richiede una strategia condivisa tra Comuni, Provincia, Regione, Stato e Forze dell’ordine. Ovada può rappresentare il punto di partenza di una discussione che deve necessariamente avere un respiro provinciale”.

Oltre il controllo: riqualificazione e coesione sociale

Se da un lato la videosorveglianza, il controllo del territorio e la presenza delle Forze dell’ordine restano strumenti fondamentali, dall’altro i promotori dell’incontro evidenziano la necessità di intervenire sulla qualità degli spazi urbani. Riqualificare le aree degradate, migliorare l’illuminazione pubblica, curare il decoro e rendere i luoghi maggiormente vissuti e frequentati sono considerati passaggi chiave.

Una vera politica in tal senso deve guardare con attenzione alle nuove generazioni, spesso prime vittime delle fragilità sociali. La prevenzione passa quindi attraverso investimenti in giovani, famiglie, scuola, sport, cultura e opportunità di aggregazione.

“Una comunità è più sicura quando riesce a prevenire il disagio prima che diventi emarginazione o devianza”, prosegue Colletti. “Dobbiamo quindi avere una visione che tenga insieme sicurezza, riqualificazione urbana e coesione sociale. È un tema che riguarda Ovada, ma anche Novi Ligure, Tortona, Acqui Terme, Casale Monferrato, Alessandria e tutti i Comuni della nostra provincia, con problematiche diverse ma con la stessa necessità di costruire territori più sicuri e vivibili”.

I relatori e gli ospiti dell’incontro

La serata si propone come un momento di confronto concreto e costruttivo, mettendo a disposizione del pubblico diverse esperienze e competenze. Al tavolo dei relatori interverranno:

Alberto Bonzano , Dirigente della Polizia di Stato in quiescenza.

, Dirigente della Polizia di Stato in quiescenza. Francesco Pugliese , Commissario di Polizia Locale.

, Commissario di Polizia Locale. Enrico Bussalino , Assessore regionale del Piemonte.

, Assessore regionale del Piemonte. Roberto Rosso, Senatore.

All’appuntamento parteciperanno inoltre Ugo Cavallera, Alessio Sonaglio, Ivana Nervi, Davide Buzzi Langhi e Vincenzo Demarte.

“La sicurezza non è uno slogan politico – conclude Colletti – ma un diritto dei cittadini e una responsabilità delle istituzioni. Da Ovada vogliamo contribuire ad aprire un confronto che coinvolga l’intera provincia di Alessandria, perché solo attraverso collaborazione e una visione di territorio possiamo costruire comunità realmente più sicure e più libere”.