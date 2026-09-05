Un trentenne residente a Ovada è stato denunciato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Novi Ligure per possesso ingiustificato di armi bianche e segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti. L’uomo è stato fermato mentre vagava a piedi e al buio in un’area rurale e isolata di Pozzolo Formigaro: durante la perquisizione, i militari gli hanno trovato addosso una dose di cocaina e due lame nascoste nello zaino.

Il controllo notturno nella zona isolata

L’operazione si inserisce nel più ampio piano coordinato di controlli del territorio condiviso con la Prefettura di Alessandria. Durante il monitoraggio di una zona di campagna a Pozzolo Formigaro – un’area caratterizzata da fitta vegetazione, scarsamente illuminata e già nota alle forze dell’ordine per la presenza di consumatori di droga – l’attenzione della pattuglia è stata attirata da una presenza insolita.

I militari hanno notato un uomo che camminava a piedi lungo la strada principale, priva di traffico, dirigendosi verso il vicino tratto autostradale. Alla richiesta di fornire spiegazioni, il trentenne non è riuscito a giustificare in modo plausibile il motivo per cui si trovasse in quel luogo isolato.

La perquisizione e le armi nello zaino

L’atteggiamento evasivo ha subito insospettito gli uomini della Gazzella, che hanno deciso di approfondire il controllo procedendo con una perquisizione personale. I sospetti si sono rivelati del tutto fondati. Durante l’ispezione, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato:

Una dose di cocaina.

Un coltello con lama retrattile (modello cutter).

Un grosso machete con una lama lunga oltre 40 centimetri, nascosto all’interno dello zaino.

Al termine delle formalità di rito in caserma e dopo aver posto sotto sequestro tutto il materiale illecitamente detenuto, il trentenne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il porto abusivo delle armi da taglio e contestualmente segnalato al Prefetto per il possesso dello stupefacente per uso personale.

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