SABATO 5 SETTEMBRE

Tortona: alla frazione Vho Agnolotti in piazza con inizio alle ore 19,30.

Tortona: Piazza Duomo a Tortona si trasformerà in un vivace crocevia di sapori grazie all’arrivo di “Hop Hop Street Food”. Un evento interamente dedicato al cibo di strada proveniente da ogni angolo del globo, pronto ad animare il cuore della città per tre giornate all’insegna della convivialità e delle scoperte culinarie.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) è aperto al pubblico con visite guidate gratuite il Museo Archeologico Derthona (MADE). Il percorso museale intende raccontare la storia di Tortona secondo una duplice lettura, cronologica e tematica: nel primo lotto di prossima presentazione sono affrontate le origini dell’insediamento ligure, la fondazione della prima colonia in età repubblicana, fino al completo riassetto urbano nel corso dell’età augustea, ben testimoniato da elementi architettonici e mosaici che rivelano la monumentalità degli edifici pubblici e il prestigio delle domus private.

Tortona: In via Pernigotti dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 è aperto gratuitamente il Museo del Mare. Il Museo del mare di Tortona nasce per volontà, tenacia e collaborazione del gruppo Marinai d’Italia “Lorenzo Bezzi” nel 2008. Il 10 giugno 2010 viene inaugurato ufficialmente alla presenza di autorità civili e militari, reparti della Marina Militare e popolazione. Attualmente il museo si estende su una superficie di circa 300 mq e conta circa 1500 reperti ed è gestito dai volontari dell’Associazione “Amici del Museo del mare di Tortona”. Si segnalano per il notevole valore storico la macchina crittografica tedesca ENIGMA ed i cimeli della spedizione al Polo Nord del Duca degli Abruzzi Luigi Amedeo di Savoia, avvenuta nel 1900, appartenuti al nostro concittadino Ammiraglio Medico Pietro Achille Cavalli Molinelli

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: info@fondazionecrtortona.it Tel. 0131 822965.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) sono aperti al pubblico gratuitamente, la Pinacoteca Civica e l’Atelier Sarina, museo del Burattino.

Casasco: alle 21,15 presso la chiesa di Santo Stefano, concerto Lirico “I canti dell’anima”

Castellania Coppi: dalle ore 18,30 “Il Grande Airone” nel comune di Castellania Coppi ospiterà un’emozionante serata interamente dedicata a Luigi Malabrocca, la celebre “Maglia Nera” del Giro d’Italia. L’evento unirà l’amore per la bicicletta, i ricordi inediti e i sapori del territorio per svelare l’uomo, il pescatore e il nonno dietro al mito sportivo. alle ore 18:30 con un momento dedicato alla mobilità dolce e al territorio. Verrà infatti presentata ufficialmente la “Pedalata Notturna” in bicicletta, in programma per il prossimo 19 settembre e organizzata dalla FIAB Tortona – Sezione Malabrocca. L’iniziativa prevede un itinerario pianeggiante e accessibile a tutti lungo la pista ciclabile che collega Tortona a Viguzzolo, pensato per vivere i luoghi in modo semplice e condiviso. A margine della presentazione, gli ospiti saranno accolti con un brindisi e un piccolo rinfresco offerto, prima di spostarsi a tavola. Alle ore 20:00 la serata entrerà nel vivo con un’esclusiva cena-racconto. Più che un semplice pasto, si tratterà di un vero e proprio percorso di degustazione studiato per ripercorrere le grandi tappe della vita di Malabrocca, creando un dialogo culinario tra il Tortonese e il Garlaschese.

Castelnuovo Scrivia: alle 21 in piazza Vittorio Emanuele concerto di Anna Tatangelo per la Senologia dell’ospedale di Tortona.

Isola Sant’Antonio: sagra della zucca. Ad animare la prima serata sarà l’Associazione Musicale “Impressioni di Settembre”, che porterà sul palco un tributo musicale ripercorrendo i grandi successi degli anni ’60, ’70, ’80, ’90 e molto altro.

Pontecurone: Dal 3 al 6 settembre 2026, Piazza Martiri della Libertà a Pontecurone si animerà per la 33ª edizione della Sagra della Cipolla. L’atteso evento, organizzato dall’Associazione Turistica Pro Loco di Pontecurone con il patrocinio del Comune, porterà al centro della festa la celebre cipolla “Dorata di Voghera”, offrendo ai partecipanti quattro serate all’insegna del buon cibo, della musica dal vivo e del divertimento per tutte le età.

Villaromagnano: Festa di San Miche Ore 11:00: presso il municipio si terrà l’inaugurazione della mostra di pittura “Oltre la tela”. L’esposizione artistica resterà aperta al pubblico e visitabile per tutti e tre i giorni di festa.Ore 16:00: l’attenzione si sposterà al campo sportivo “Luca Guerci”, dove andrà in scena un’amichevole speciale per festeggiare i 30 anni dalla fondazione dell’Asd Villaromagnano Calcio. Ore 21:00: spazio alle celebrazioni religiose con la Santa Messa, seguita dalla tradizionale processione per le vie del borgo e dall’apertura del banco di beneficenza.

DOMENICA 6 SETTEMBRE

Tortona: dalle 15 alle 19 in via barabino è aperta Casa Barabino con lo studio del pittore. Ingresso gratuito

Tortona: Piazza Duomo a Tortona si trasformerà in un vivace crocevia di sapori grazie all’arrivo di “Hop Hop Street Food”. Un evento interamente dedicato al cibo di strada proveniente da ogni angolo del globo, pronto ad animare il cuore della città per tre giornate all’insegna della convivialità e delle scoperte culinarie.

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: info@fondazionecrtortona.it. tel. 0131 822965.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) è aperto al pubblico con visite guidate gratuite il Museo Archeologico Derthona (MADE). Il percorso museale intende raccontare la storia di Tortona secondo una duplice lettura, cronologica e tematica: nel primo lotto di prossima presentazione sono affrontate le origini dell’insediamento ligure, la fondazione della prima colonia in età repubblicana, fino al completo riassetto urbano nel corso dell’età augustea, ben testimoniato da elementi architettonici e mosaici che rivelano la monumentalità degli edifici pubblici e il prestigio delle domus private.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) sono aperti al pubblico gratuitamente, la Pinacoteca Civica e l’Atelier Sarina, museo del Burattino.

Castelnuovo Scrivia: nella piazza principale del paese, scenderanno “in campo” le discipline sportive che si possono praticare non solo a Castelnuovo ma anche nel circondario. In mezzo alla piazza saranno allestiti i campi per poter giocare a calcio, basket, tennis, pallavolo, bocce, softball, karate, fitness: ognuno potrà partecipare, conoscere l’attività che le varie società svolgono in favore delle fasce più giovani.

Isola Sant’Antonio: sagra della zucca. A chiusura della rassegna domenicale sarà affidata alla live music di “Jess New Style”.

Pontecurone: Dal 3 al 6 settembre 2026, Piazza Martiri della Libertà a Pontecurone si animerà per la 33ª edizione della Sagra della Cipolla. L’atteso evento, organizzato dall’Associazione Turistica Pro Loco di Pontecurone con il patrocinio del Comune, porterà al centro della festa la celebre cipolla “Dorata di Voghera”, offrendo ai partecipanti quattro serate all’insegna del buon cibo, della musica dal vivo e del divertimento per tutte le età.

Villaromagnano: Festa di San Michele. Ore 10:00: celebrazione della Santa Messa Solenne. Ore 16:00: appuntamento al campo parrocchiale per i tradizionali “giochi sotto il campanile”, seguiti da una merenda in compagnia. Ore 18:00: ritorno al campo sportivo per un’attesa e divertente sfida calcistica che vedrà contrapposte le “giovani speranze” alle “vecchie glorie” del paese. Ore 21:00: la giornata si chiuderà in allegria con la serata musicale animata da “Lillo Baroni”.