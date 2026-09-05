Una domenica ricca di appuntamenti attende residenti e turisti a Diano Marina, che domani, 6 settembre 2026, ospiterà ben tre manifestazioni dislocate nelle vie del centro cittadino. Dalla storica edizione della Mostra Venatoria Mercato, passando per le esposizioni artistiche all’aperto, fino ai banchi dedicati al collezionismo e al piccolo antiquariato, la città offrirà diverse occasioni di svago e passeggio fin dalle prime ore del mattino.

La 72ª Mostra Venatoria Mercato

L’appuntamento più longevo della giornata sarà la settantaduesima edizione della Mostra Venatoria Mercato provinciale, un evento curato dalla locale Federcaccia (Sezione Intercomunale). L’esposizione accoglierà appassionati e curiosi, proponendo una vasta selezione di animali da caccia, da cortile, da compagnia, oltre a canarini e specie esotiche. Di seguito i dettagli:

Orario: a partire dalle ore 7:00.

a partire dalle ore 7:00. Luogo: Via Colombo e Largo Cambiaso.

Via Colombo e Largo Cambiaso. Accesso: ingresso libero.

L’arte in strada con “Dipingiamo Insieme”

L’isola pedonale del centro storico diventerà una vera e propria galleria grazie alla mostra di pittura collettiva “a cielo aperto”. L’iniziativa è curata dal gruppo di artisti dianesi “Dipingiamo Insieme” e permetterà ai passanti di ammirare da vicino l’esposizione di svariate opere originali e artigianali. Di seguito i dettagli:

Orario: dalle ore 10:00 alle ore 20:00.

dalle ore 10:00 alle ore 20:00. Luogo: Via Nizza e Via Genova (isola pedonale).

Antiquariato e curiosità con “Diano Colleziona”

A completare l’offerta della domenica tornerà il consueto appuntamento con “Diano Colleziona”, la mostra mercato interamente dedicata agli amanti del collezionismo e del piccolo antiquariato. L’iniziativa, in programma tradizionalmente ogni prima domenica del mese e organizzata dall’Associazione La Luna, trasformerà il cuore pedonale della città in un punto di ritrovo alla ricerca di oggetti rari e unici. Di seguito i dettagli:

Orario: per l’intera giornata, dalle ore 8:00 alle ore 20:00.

per l’intera giornata, dalle ore 8:00 alle ore 20:00. Luogo: Corso Roma e Piazza Martiri della Libertà (isola pedonale).

Corso Roma e Piazza Martiri della Libertà (isola pedonale). Informazioni e partecipazioni: è possibile rivolgersi al referente dell’Associazione La Luna, il signor Lorenzo Coppero, chiamando il numero 338.3228503 oppure scrivendo all’indirizzo email lorenzocoppero@gmail.com.