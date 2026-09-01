La Presidente del Consiglio Comunale di Novi Ligure, Teresa Mantero, ha convocato una nuova riunione straordinaria dell’assemblea cittadina. L’incontro è fissato per la serata di mercoledì 2 settembre 2026 alle ore 21:00 e si svolgerà all’interno della sala consiliare di Palazzo Dellepiane, in via Girardengo 3.

Le questioni amministrative e il bilancio del maltempo

I lavori dell’assemblea prenderanno il via con le consuete comunicazioni iniziali da parte della Presidente del Consiglio Comunale e del Sindaco. Subito dopo, i consiglieri saranno chiamati a esprimersi sull’approvazione dei verbali relativi alle sedute dello scorso mese, tenutesi nei giorni 20, 21 e 29 luglio.

Un punto di particolare rilevanza per la cittadinanza riguarderà poi il riconoscimento della legittimità delle spese sostenute in somma urgenza. Tali interventi si sono resi necessari per far fronte agli straordinari eventi atmosferici che hanno colpito il territorio il 15 luglio 2026.

Le mozioni e le proposte in discussione

La seconda parte della seduta si concentrerà su temi di respiro sia territoriale che nazionale, portati all’attenzione dell’aula attraverso specifiche mozioni:

Il caso “Ecolibarna”: l’assemblea discuterà una mozione presentata congiuntamente dai gruppi di minoranza (Partito Democratico per Novi, La Novi che amiamo, Movimento 5 stelle, Verdi e Sinistra per Novi, Venti per Novi). Il documento punta a fare chiarezza sullo stato di avanzamento e sulle criticità che circondano la bonifica dell’ex sito industriale situato nel vicino comune di Serravalle Scrivia.

l’assemblea discuterà una mozione presentata congiuntamente dai gruppi di minoranza (Partito Democratico per Novi, La Novi che amiamo, Movimento 5 stelle, Verdi e Sinistra per Novi, Venti per Novi). Il documento punta a fare chiarezza sullo stato di avanzamento e sulle criticità che circondano la bonifica dell’ex sito industriale situato nel vicino comune di Serravalle Scrivia. La commissione d’inchiesta: il Sindaco presenterà infine una proposta di ordine del giorno per chiedere formalmente l’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta. La richiesta è volta a fare luce sui tragici omicidi dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio, del carabiniere scelto Vittorio Iacovacci e del loro autista congolese Mustafà Milanbo.