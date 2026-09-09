I Carabinieri della Compagnia di Casale Monferrato hanno attivato un nuovo, innovativo servizio di controllo del territorio. Per garantire una maggiore sicurezza e tutelare l’ambiente, i militari affiancheranno i tradizionali mezzi di perlustrazione con pattugliamenti a bordo di biciclette elettriche a pedalata assistita (e-bike), pensate per raggiungere con estrema agilità le aree verdi e le vie del centro storico cittadino.

Le aree di intervento

Il mezzo a due ruote consentirà ai Carabinieri di percorrere agevolmente zone che risultano solitamente precluse o di difficile accesso ai classici veicoli a quattro ruote. L’attività si concentrerà nei punti di maggiore aggregazione e garantirà una presenza costante in aree specifiche come:

I viali cittadini.

Le vie del centro pedonale.

Le zone adiacenti al fiume Po.

Le piste ciclabili e i parchi maggiormente frequentati da residenti e turisti.

Il contrasto alla microcriminalità e la vicinanza alla popolazione

Tra gli obiettivi principali di questo nuovo servizio ecologico e dinamico rientrano la prevenzione e il contrasto diretto di diversi reati e comportamenti illeciti sul territorio, con particolare attenzione a:

Borseggi e furti.

Atti di vandalismo.

Condotte lesive del decoro urbano.

Inoltre, attraverso questa modalità operativa agile e meno invasiva rispetto alle gazzelle, i Carabinieri intendono potenziare ulteriormente la prossimità e il contatto diretto con la cittadinanza, offrendo alla popolazione un punto di riferimento sempre più visibile e immediato per raccogliere segnalazioni o rispondere tempestivamente alle richieste di intervento.

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