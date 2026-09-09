In occasione dell’ottantesimo anniversario del Referendum istituzionale che sancì il passaggio dalla Monarchia alla Repubblica (1946-2026), la Città di Tortona si prepara a onorare uno dei suoi concittadini più illustri. Sabato 12 settembre andrà in scena una mattinata di appuntamenti interamente dedicata al ricordo di Giuseppe Romita (a sinistra nella foto, mentre a destra c’è il figlio Pier Luigi, anche lui ministro) figura chiave della storia politica italiana. L’evento, promosso da A.N.P.I. Tortona, Lions Club Tortona Duomo e Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, con il patrocinio del Comune, prevede un omaggio al monumento cittadino e un ricco incontro pubblico.

L’omaggio ai Giardini di Porta San Quirino

Le celebrazioni istituzionali prenderanno il via alle ore 9:30 presso i Giardini di Porta San Quirino, dove si terrà un momento di raccoglimento di fronte al monumento dedicato a Giuseppe Romita.

Durante questa prima fase della mattinata prenderà la parola la Professoressa Manuela Bonadeo. Il suo intervento illustrerà ai presenti i dettagli del restauro dell’opera – un progetto curato direttamente dal Lions Club Tortona Duomo – e ne approfondirà il profondo valore artistico.

L’incontro pubblico in Fondazione

A seguire, alle ore 10:00, la manifestazione si sposterà all’interno della Sala della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona per un incontro pubblico di carattere storico e culturale. Dopo i saluti istituzionali affidati al Sindaco, Dottor Federico Chiodi, si alterneranno esperti e studiosi per ripercorrere le tappe fondamentali della vita del Ministro tortonese.

Il programma degli interventi prevede:

On.le Federico Fornaro: analizzerà i delicati passaggi storici nei quali il Ministro Giuseppe Romita fu direttamente coinvolto.

analizzerà i delicati passaggi storici nei quali il Ministro Giuseppe Romita fu direttamente coinvolto. Professor Davide Servetti: relazionerà sulla complessa transizione istituzionale vissuta dal Paese tra il 1943 e il 1946.

I temi del dibattito e le testimonianze

L’incontro in Fondazione permetterà di sviscerare argomenti cruciali per la comprensione di quel preciso periodo storico, ponendo l’accento sulla figura, il ruolo e l’opera di Romita in un vero e proprio tornante della Storia che ha cambiato il volto dell’Italia.

Nello specifico, il dibattito si concentrerà su passaggi epocali quali:

L’introduzione del voto universale e il ruolo delle donne, divenute finalmente protagoniste della vita politica nel passaggio dalla monarchia alla Repubblica.

L’Assemblea Costituente, intesa come base per le nuove fondamenta e i nuovi istituti volti alla ricostruzione giuridica e morale della nazione.

A impreziosire e rendere ancora più personale e intimo il ricordo del politico, la mattinata culminerà con l’ascolto delle testimonianze dirette dei familiari di Giuseppe Romita.

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