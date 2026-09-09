L’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria si prepara ad accogliere la quinta edizione del “Borsalino Day”. L’evento, in programma venerdì 11 e sabato 12 settembre 2026, nasce con l’obiettivo di valorizzare il Presidio Riabilitativo “Borsalino” e consolidare il prezioso legame con la cittadinanza, i professionisti della salute e le associazioni del territorio. Si tratterà di una due giorni dedicata all’incontro e all’approfondimento, pensata per raccontare il ruolo della struttura come luogo d’eccellenza per la cura, la riabilitazione, l’innovazione e la relazione.

Il focus sulla ricerca scientifica

La manifestazione si aprirà ufficialmente venerdì 11 settembre, con un incontro in programma dalle ore 17:00 alle 18:00 interamente dedicato alla Ricerca nelle Professioni Sanitarie. Dopo i consueti saluti istituzionali, il tavolo dei relatori vedrà gli interventi di figure chiave del settore:

Il professor Marco Invernizzi, Presidente del Corso di Laurea in Riabilitazione dell’Università del Piemonte Orientale.

Il dottor Luca Perrero, Direttore del Dipartimento di Medicina Riabilitativa e Geriatrica.

La dottoressa Lorella Gambarini, Direttore DiPSa, che approfondirà il tema dei modelli organizzativi.

La dottoressa Tatiana Bolgeo, Direttore del Centro Studi Ricerca delle Professioni Sanitarie DAIRI (CerPROS), che illustrerà il ruolo della ricerca all’interno dell’IRCCS.

A chiudere il pomeriggio saranno le presentazioni di specifiche esperienze di ricerca maturate in ambito riabilitativo, esposte dalle coordinatrici Silvia Baggiani (SSD Riabilitazione Respiratoria e Cardiologica), Monica Mantelli (SC Neuroriabilitazione) e Annalisa Priano (Personale di Riabilitazione).

Un sabato mattina di esperienze pratiche

La mattinata di sabato 12 settembre (dalle ore 10:00 alle 12:00) cambierà format, trasformandosi in un momento aperto e ampiamente partecipativo per far conoscere da vicino le attività che caratterizzano il presidio. Gli spazi saranno suddivisi in diverse “isole” tematiche in cui i partecipanti potranno sperimentare e comprendere concretamente le tappe del percorso di recupero. Le attività divulgative ed esperienziali previste comprenderanno:

Spazi per la misurazione delle performance, con test validati sulle capacità funzionali, sull’equilibrio e sui bisogni assistenziali.

Aree dedicate alla conoscenza di ausili e ortesi.

Sessioni guidate dedicate al respiro consapevole e al Thai Chi.

Attività di “camminata metabolica”, strutturate alternando momenti di teoria e pratica.

Le visite alla chiesa del Gardella e i contatti

Oltre allo sport, all’educazione alla salute e al recupero dell’autonomia, il sabato mattina lascerà spazio anche all’arte e all’architettura. Grazie a una speciale collaborazione stretta con la sezione di Alessandria del FAI, il pubblico avrà infatti l’esclusiva possibilità di visitare la chiesa del Presidio progettata dal celebre architetto Ignazio Gardella.

Per richiedere ulteriori informazioni sull’intero programma dell’evento, gli organizzatori invitano a scrivere all’indirizzo e-mail comunicazione@ospedale.al.it.