La Prefettura di Imperia ha trasmesso al Ministero dell’Interno tredici istanze presentate da amministrazioni comunali del territorio e da un’Unione di Comuni per accedere ai finanziamenti destinati alla realizzazione e all’ampliamento dei sistemi di videosorveglianza urbana. L’obiettivo dell’iniziativa è dotare i centri cittadini di strumenti tecnologici sempre più avanzati per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, rafforzando i presidi di controllo del territorio.

I Patti per la sicurezza urbana e le realtà coinvolte

L’invio delle richieste al Viminale rappresenta il punto di arrivo del percorso avviato nei mesi scorsi attraverso la formale sottoscrizione dei Patti per l’attuazione della sicurezza urbana tra la Prefettura e gli enti locali coinvolti:

Borghetto d’Arroscia

Cervo

Dolceacqua

Dolcedo

Imperia

Pornassio

Riva Ligure

San Bartolomeo al Mare

Sanremo

Vallecrosia al Mare

Vasia

Vessalico

Unione dei Comuni delle Valli Argentina Armea

La valutazione e i criteri di assegnazione

Tutti i progetti candidati hanno già ricevuto il via libera e l’approvazione in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il passaggio successivo vedrà l’esame tecnico da parte di un’apposita Commissione istituita presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che stilerà la graduatoria definitiva sulla base dei parametri fissati con decreto interministeriale per l’assegnazione dei fondi disponibili a livello nazionale.

Monitoraggio dei varchi e contrasto al degrado

L’accesso alle risorse ministeriali consentirà ai Comuni beneficiari di supportare concretamente l’attività quotidiana delle Forze di Polizia e dei Corpi di Polizia Locale:

Potenziamento del monitoraggio telematico dei varchi stradali di accesso e uscita dai centri abitati.

Installazione mirata di telecamere nei punti più sensibili, nelle aree periferiche o nei quartieri maggiormente interessati da fenomeni di degrado e illegalità.

Miglioramento della capacità di prevenzione e tempestività d’intervento a tutela dell’incolumità pubblica.

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